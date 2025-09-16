Isgr Söker Fritidspedagog/lärare Fritidshem
2025-09-16
ISGR (The International School of the Gothenburg Region) är en fristående skola i centrala Göteborg med två sektioner; den nationella sektionen som följer den svenska läroplanen och den internationella sektionen som följer IB-programmet (International Baccalaureate). Vi erbjuder en trygg och dynamisk miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid!
ISGR ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum, Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs kommun.
Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se
Vi söker nu två fritidspedagoger till våra fritidshem, en 100% och en 50%
Tjänsterna är vikariat/ tillsvidare om du har föreskriven lärarlegitimation.
Vi letar efter dig som vill fortsätta utveckla vårt fritidshem tillsammans med kollegor och elever till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärande, utveckla sina förmågor och känna sig delaktiga.
Som pedagog i fritidshemmet ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor kommer att ansvara för att organisera och genomföra undervisningen i fritidshemmet.
Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling, främja goda sociala relationer samt uppmuntra till lek, lärande och positiv samvaro. Du har stora möjligheter att sätta din egen prägel på innehållet och prova dina tankar och idéer. Du förväntas bidra i det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/grundskollärarexamen med inriktning mot fritidshem eller likvärdig utbildning.Du behöver vara väl förtrogen med läroplanen. Du måste behärska både svenska och engelska språket i tal och skrift.
Vi ser att du:
• Har ett starkt elevfokus med en positiv syn på varje individs förmåga och vilja att utvecklas.
• Du är trygg i din yrkesroll, tar egna initiativ och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt i en föränderlig skolvardag. Flexibilitet är ett nyckelord, då vi alltid ställer upp för varandra och hjälps åt när det behövs.
• Har du god pedagogisk förmåga, förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap, samt ett reflekterande förhållningssätt till ditt arbete.
• Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har lätt för att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Är kreativ, vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Välkommen med din ansökan via e-post till marianne.axelsson@staff.isgr.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
