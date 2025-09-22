iOS-utvecklare - Konsultuppdrag
Din roll
Vi söker nu två erfarna iOS-utvecklare till ett långsiktigt konsultuppdrag. Som en del av ett större agilt team kommer du att spela en nyckelroll i vidareutvecklingen av en av Sveriges mest använda appar med hundratusentals dagliga användare.
Du får arbeta tillsammans med produktägare, Android- och iOS-utvecklare, backendutvecklare, testare, UX-designers och team coacher - i en miljö där teknik, innovation och samhällsnytta möts.
Ditt ansvar
Utveckla och vidareutveckla iOS-applikationer i Swift och SwiftUI. Delta aktivt i hela utvecklingsprocessen - från idé och design till implementering och driftsättning. Arbeta med avancerade funktioner i Swift: generics, felhantering, minneshantering, concurrency (async/await) och UI-komposition i SwiftUI. Bidra till förbättrad stabilitet, prestanda och användarupplevelse i en app som används av över en halv miljon människor. Säkerställa att lösningar uppfyller krav på tillgänglighet (WCAG, VoiceOver). Delta i agila arbetsformer, inklusive par-programmering, sprintplaneringar och retrospektiv. Vara en drivande kraft i tekniska diskussioner och bidra till teamets kompetensutveckling.
Kvalifikationer
Minst 8 års relevant erfarenhet inom IT. Minst 5 års erfarenhet av utveckling i Swift, varav minst 2 år med SwiftUI. Dokumenterad erfarenhet av att utveckla appar med avancerade Swift-funktioner (generics, error handling, memory management, async/await). Minst 6 månaders erfarenhet av iOS-utveckling i applikationer med över 500 000 användare. Erfarenhet av att ha spelat en nyckelroll i minst tre projekt som lett till mätbara förbättringar (t.ex. förbättrad prestanda, ökad tillgänglighet, bättre användarbetyg). Minst 2 års erfarenhet av apputveckling med tillgänglighetsfokus (WCAG, VoiceOver). Erfarenhet av par-programmering.
Eftergymnasial utbildning inom IT (minst 3 år) eller motsvarande.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av att driva eller bidra till strategiska teknikval och innovationsinitiativ inom apputveckling. Erfarenhet av att vägleda teamets tekniska kompetens och arbetsprocesser. Minst 2 års erfarenhet av Figma eller liknande designverktyg (Abstract, Sketch, Zeplin). Minst 2 års erfarenhet av strukturerat arbete med Git.
Placering
Uppdraget är placerat i Stockholm, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.
Tidplan och omfattning
Start: 8 oktober 2025 Slut: 6 oktober 2026 Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka Optioner: Möjlighet till förlängning enligt 1+1+1+1+1 år
Varför söka?
Detta är ett unikt tillfälle att arbeta med en av Sveriges mest använda appar i en miljö där modern teknik möter samhällsnytta. Här får du använda din kompetens för att skapa konkreta förbättringar för hundratusentals dagliga användare. För just detta uppdrag kommer vi att anställa direkt, och därför kan vi tyvärr inte presentera Eget företagare denna gång - men vi ser fram emot framtida samarbeten!
Ansök redan idag och ta chansen att bli en del av ett uppdrag där din kod gör skillnad - varje dag! Ersättning
