Investeringsprojektledare till Spendrups
Anställningsform: tillsvidareanställning/heltid | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 12 april, urval sker löpande
Vill du vara med och forma framtidens bryggeri?
Vi på Spendrups söker nu en engagerad och strategisk Investeringsprojektledare till vårt bryggeri i Grängesberg. Här får du möjlighet att leda utvecklingen av vår investeringsportfölj och arbeta nära såväl produktion som ledning i ett företag med stark framtidstro!
Om rollen
Som Investeringsprojektledare ansvarar du för att planera, koordinera och driva långsiktiga investeringar i vår anläggning i Grängesberg och Hällefors. Ditt uppdrag omfattar både strategisk och operativ projektledning av investeringar inom vår industriella verksamhet.
Du arbetar med hela investeringsprocessen - från behovsanalys och prioritering till genomförande och uppföljning. Målet är att säkerställa en effektiv och hållbar utveckling av vår anläggning, i linje med marknadsbehov, ersättningsinvesteringar och produktivitetsmål.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva investeringsprojekt från förstudie till genomförande
Arbeta tvärfunktionellt med linjeorganisationer, teknik, underhåll, miljö/arbetsmiljö och ekonomi
Bidra till att utveckla och samordna vår långsiktiga investeringsportfölj
Säkerställa att investeringarna stödjer företagets strategiska mål och skapar långsiktigt värde
Följa upp projekt avseende tid, kostnad, kvalitet och effekt
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning inom industriella investeringar - gärna från livsmedels-, bryggeri- eller processindustrin. Du har god teknisk förståelse, är strukturerad och har ett tydligt affärstänk. Du trivs i en roll där du både leder projekt och driver strategisk utveckling i samverkan med många olika kompetenser.
Vi ser gärna att du har:
Relevant högskoleutbildning (t.ex. inom teknik, industriell ekonomi eller liknande)
Erfarenhet av att leda större tekniska eller industriella investeringsprojekt
God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa engagemang
Ett lösningsorienterat och ansvarstagande arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Spendrups är ett familjeföretag med en stark värdegrund och ett stort hjärta. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där hållbarhet och innovation står i centrum. Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete, där du får vara med och påverka vår framtida utveckling.
Kontaktperson: Magnus Persson, projektledare, 070 309 80 79 magnus.persson@spendrups.se
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeri AB
https://karriar.spendrups.se
Ludvikavägen 10
)
772 80 GRÄNGESBERG
Spendrups
