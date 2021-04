International Pricing Coordinator - Nordic Nest AB - Kontorsjobb i Kalmar

Nordic Nest AB / Kontorsjobb / Kalmar2021-04-07kundupplevelse, bygga världens mest engagerade team och driva Sveriges lönsammaste retailer. En fantastiskt rolig resa där vi varje dag arbetar hårt för att nå (och krossa) våra högt uppsatta mål - något som vi är övertygade om att vi lyckas med när vi jobbar tillsammans som team!Nu söker vi en International Pricing Coordinator som ska förstärka vårt engagerade Commerceteam.Om rollen;Nu söker vi en International Pricing Coordinator som kommer ha en viktig roll i att driva försäljningen på våra internationella marknader. Du kommer att få arbeta med prissättning på alla våra internationella sajter samt verka för att vi utvecklar vår prisstrategi och våra processer för att de ska vara så effektiva och lönsamma som möjligt.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter;Implementera prisstrategi för respektive marknad tillsammans med Sales LeadÖvervaka priser och marginaler på våra sajterUtveckla och effektivisera vår prissättningBidra med förbättringsförslag för våra processer och arbetssättRollen är en del av vår Commerce-avdelning och rapporterar till Head of International Sales.Om dig;För att lyckas i rollen tror vi att du drivs av försäljning, älskar siffror och besitter magiska kunskaper i Excel. Du trivs i en koordinerande roll där du arbetar omväxlande med flera uppgifter parallellt, har ett strukturerat arbetssätt samt god förmåga att prioritera även i ett högt tempo. Vidare är du tävlingsinriktad och tvekar inte att lägga i en extra växel, kavla upp ärmarna och få jobbet gjort i perioder av högt tryck.Du har troligtvis nyligen tagit examen från en utbildning inom E-handel, försäljning eller Internationella affärer, samt har tidigare erfarenhet från att arbeta administrativt och/eller inom försäljning.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och ser att du trivs i en roll där du arbetar mot tydliga mål och resultat. Du har utmärkt kommunikationsförmåga då du kommer ha tätt samarbete med kollegor internt såväl som dialog med externa parter.Du har förmåga att arbeta självständigt och vågar utmana våra arbetssätt genom att testa nya saker i syfte att på bästa möjliga sätt föra oss närmre våra bolagsmål.Vidare är du nyfiken, drivs av din egen utveckling och vill alltid lära dig nya saker. Du har lätt för att lära dig nya system och har goda kunskaper i Office-paketet.Du har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska då kommunikation kommer att ske på båda språken både internt och externt.Välkommen hem!Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor i Kalmar. Är detta rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan till oss! Vi tror att talang och personliga egenskaper säger mer om din framtida prestation än vad din dokumenterade erfarenhet gör, därför använder vi personlighetstester i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. Sök senast den 18 april! Vi arbetar med ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor kring tjänsten välkomnas dessa via mail till Annika Krause, Head of International Sales, på annika.krause@nordicnest.com Vi ser fram emot din ansökan!2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-18Nordic Nest ABStämpelvägen 339470 Kalmar5677379