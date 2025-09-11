Internal control manager
2025-09-11
Har du gedigen erfarenhet av intern kontroll inom revision eller inom bolag? Är du driven och analytisk och vill ta ett stort eget ansvar för utveckling och förvaltning av internkontroller inom finansiell, icke-finansiell rapportering samt för generella IT-kontroller i en stor koncern?Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Som Internal Control Manager får du en central roll i att vidareutveckla och säkerställa PostNords arbete med intern kontroll där du ansvarar för koncernens ramverk, vilket inkluderar intern kontroll över finansiell rapportering, intern kontroll över hållbarhetsrapportering och generella IT-kontroller.
Du arbetar nära process- och kontrollägare inom Group Finance och IT Finance för att identifiera och analysera risker i rapporteringsprocesserna samt ansvara för löpande förbättringar och automatisering av kontroller och kontrollmiljö. En annan viktig del i din roll blir att planera och genomföra effektivitetstester av nyckelkontroller, samt sammanställa, analysera och rapportera resultat av utvärderingar och förbättringsområden. Du kommer också att ansvara för system och mallar inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Systematiskt utveckla koncernens arbete med interna kontroller
- Löpande utbilda process- och kontrollägare samt stötta i att förbättra kontroller och kontrollmiljön
- Analysera, sammanställa och rapportera resultat från utvärderingar
- Uppföljning av förbättringar och brister
- Delta aktivt i utvecklingsprojekt för att tillse att intern kontroll implementeras i processer och system på ett effektivt sätt
- Skriftligt och muntligt presentera analyser och rapporter
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, juridik eller annan relevant examen. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med intern kontroll inom större koncern, som konsult eller från extern eller internrevision. Du har ett driv och intresse av att ständigt förbättra, automatisera och stödja verksamheten i att arbeta effektivt med interna kontroller.För att lyckas i rollen så behöver du vara analytisk, systematisk och ha ett strukturerat arbetssätt. Du är självgående och van att självständigt driva mot uppsatta mål. Du är initiativtagande och kommunikativ och är flytande i svenska och engelska och uttrycker dig pedagogiskt i både tal och skrift. God samarbetsförmåga är en förutsättning då arbetet innebär många kontakter inom många processer och med olika kompetenser.
Vi erbjuder dig
Du kommer att rapportera till Head of Finance Operations och arbeta nära ledningsgruppen för Finance Operations som består av ytterligare tre chefer med ansvar för Shared Service Finance, Group Accounting och Group Tax. I rollen kommer du att samarbeta med flera olika delar av vår nordiska koncern. Tjänsten är på heltid och utgår från PostNords huvudkontor i Solna, men det finns även möjlighet att jobba remote enligt överenskommelse.Du kommer till ett omväxlande arbete i en internationell miljö med ständigt givande nya utmaningar och snabba beslut. Ledorden för ledarskap och självledarskap är ABC som i ansvarstagande (Accountable), modig (Brave) och engagerad (Committed).
Förutom schyssta anställningsvillkor enligt kollektivavtal erbjuds du:
- Flexibel hybrid arbetsplats. Se filmen om vårt kontor: https://youtu.be/AsXTaoYbVEg
- Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
- Goda försäkrings- och tjänstepensionsvillkor
- Friskvårdsbidrag samt möjlighet att träna på Arkens gym och simhall
- Personalförmåner genom PostNord Plus - vår personalstiftelse
Du utgår från huvudkontoret i Solna men har även möjlighet att jobba remote enligt överenskommelse.Om företaget
PostNord 's vision är att vara favoritleverantören i Norden. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och säkerställer kommunikations- och logistiklösningar för företag och privatpersoner. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare, allt för att nå vår vision samt göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på group.postnord.com
I denna rekrytering samarbetar PostNord med Jurek Recruitment and Consulting och för frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Matilda Thelin på matilda.thelin@jurek.se
. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt, observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Välkommen med din ansökan!
PostNord offers communications and logistics solutions to, from and within the Nordic region. With our expertise and a unique distribution network, we are developing the basis for tomorrow's communication, e-commerce, distribution and logistics. Ersättning
