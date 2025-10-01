Interim-konsult inom ekonomi
2025-10-01
Bli en del av Addere;s konsultnätverk!
Till vårt affärsområde ekonomi söker vi nu dig som är interim-konsult och är på jakt efter spännande uppdrag. Kanske är du en erfaren redovisningsekonom och/eller har tidigare erfarenhet av rollen som controller? Du kanske har arbetat i ledande positioner på en ekonomi-funktion tidigare och söker dig till uppdrag där du får möjlighet att leda ett team?
Oavsett vad så vill vi komma i kontakt med dig!
Efterfrågan på konsulter inom ekonomi är stor och genom att bli en del av vårt konsult-nätverk kan vi erbjuda dig spännande uppdrag av varierande längd som passar din profil.
Varför bli en del av Addere?Ett auktoriserat bemanningsföretagAddere är en del av Capere Competence Group som är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi är ett kollektivavtalsanslutet företag som följer Unionens anställningsavtal för tjänstemän.
Inom Capere Competence Group finns också Closers som är specialiserade på headhunting inom sälj, marknad och management, och Hero som är specialister på rekrytering och konsultuthyrning av generalistroller.
Endast seriösa uppdragsgivare och positionerVi samarbetar endast med seriösa uppdragsgivare som har en sund arbetsplats och erbjuder en bra och utvecklande arbetsmiljö för dig kandidat eller konsult.
Kärnan i Addere är vårt fantastiska nätverk av chefer och specialister. Att vara uppdaterad om vad som skulle kunna få dig att vara intresserad av att byta jobb i framtiden - är vårt jobb. Låt oss bli en del av ditt nätverk så att vi har möjlighet att kontakta dig och höra vad som skulle kunna vara intressant för dig framöver. Ersättning
