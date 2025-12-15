Interim Verksamhetsekonom i Göteborg
2025-12-15
Om organisationen
Företaget är ett kommunalt ägt bolag som ansvarar för avloppsrening för flera kommuner i Göteborgs-området. Verksamheten bedrivs vid Ryaverket där avloppsvatten och godkänt industrivatten renas. Genom processen bidrar företaget till minskad övergödning och till ett cirkulärt flöde där resurser återvinns i form av biogas och behandlat slam. Uppdraget tillsätts för att möta ett tillfälligt resursbehov i väntan på en permanent rekrytering.
Uppdragets inriktning
I denna roll fungerar du som ett kvalificerat stöd till verkställande direktör och ledning i frågor som rör styrning, planering och uppföljning. Arbetet kombinerar strategiskt perspektiv med nära samverkan med verksamheten och präglas av den särskilda kontext som råder i kommunalt ägda bolag, där politisk styrning och ägardirektiv är centrala. Du blir en del av staben - en gemensam stöd- och servicefunktion med cirka 17 specialister inom bland annat ekonomi, HR, inköp, kommunikation, registratur och styrelseadministration.
Ansvarsområden och huvudsakliga arbetsuppgifterDriva och samordna bolagets mål- och planeringsprocess tillsammans med VD och ledningsgrupp
Säkerställa att Göteborgs stads målstyrning integreras i bolagets egna styrmodell
Förbereda, strukturera och dokumentera ledningsgruppens arbete enligt årshjul
Kvalitetssäkra beslutsunderlag och informationsärenden till styrelsen samt vid behov ta fram egna ärenden
Följa och analysera beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige som påverkar bolaget
Stödja VD i arbetet gentemot Teknisk Ekonomisk Delegation (TED), inklusive dagordning, protokoll och uppföljning av beslut
Vara bolagets kontaktperson gentemot Bolagsverket
Samverka nära med administrativ funktion inför styrelsemöten och andra forum för bolagsstyrning
Kvalifikationer - kravAkademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
Flera års erfarenhet av controllerarbete inom offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet. Alternativt erfarenhet som nämndssekreterare, nämndssamordnare eller förvaltningscontroller
God kunskap om kommunala beslutsprocesser och bolagsstyrning
Stark helhetssyn och god analytisk förmåga
Mycket god skriftlig förmåga samt vana att arbeta strukturerat
Noggrannhet och förmåga att hantera fasta tidsramar och deadlines
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Meriterande erfarenheterArbete nära eller i ledningsgrupp
Erfarenhet från kommunalt eller regionalt ägda bolag
Flexibilitet: Distansarbete upp till en dag per vecka efter överenskommelse
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Erik Örvell på 072 155 59 50 eller erik.orvell@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast.
Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Ersättning
