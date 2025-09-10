Interim Projektledare för implementering av nytt ekonomisystem

Flipr AB / Ekonomijobb / Göteborg
2025-09-10


Vi söker en erfaren Interim Projektledare för implementering av nytt ekonomisystem hos en av våra kunder i Kungälv. Uppdraget är på 50% och start är så snart som möjligt. Uppdraget förväntas pågå till januari 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetet sker huvudsakligen på plats i Kungälv, med viss möjlighet till distansarbete.

Uppdraget innebär att leda och samordna införandet av ett nytt ekonomisystem från start till mål, inklusive planering, uppföljning, rapportering och kvalitetssäkring.

Publiceringsdatum
2025-09-10

Dina arbetsuppgifter
• Leda projektet för införande av nytt ekonomisystem från start till avslut

• Samordna interna resurser och externa leverantörer

• Säkerställa att projektet följer tidplan, budget och kvalitetskrav

• Dokumentera projektets framdrift och rapportera till styrgrupp

• Identifiera och hantera risker

• Bidra med expertis både strategiskt och operativt inom ekonomiprocesser och systemintegration

Vi söker dig som har

• Dokumenterad erfarenhet av att projektleda införande av ekonomisystem

• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor

• God förståelse för ekonomiprocesser och redovisning

• Erfarenhet av system för koncernredovisning

Meriterande:

• Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4

• Bakgrund som revisor

• Erfarenhet av koncernredovisning

Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka då in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande.

Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, 0735-09 04 82, caroline.woxberg@flipr.se. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Flipr AB (org.nr 559346-6757), https://flipr.se

Jobbnummer
9503050

