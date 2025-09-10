Interim Projektledare för implementering av nytt ekonomisystem
2025-09-10
Vi söker en erfaren Interim Projektledare för implementering av nytt ekonomisystem hos en av våra kunder i Kungälv. Uppdraget är på 50% och start är så snart som möjligt. Uppdraget förväntas pågå till januari 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetet sker huvudsakligen på plats i Kungälv, med viss möjlighet till distansarbete.
Uppdraget innebär att leda och samordna införandet av ett nytt ekonomisystem från start till mål, inklusive planering, uppföljning, rapportering och kvalitetssäkring.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
• Leda projektet för införande av nytt ekonomisystem från start till avslut
• Samordna interna resurser och externa leverantörer
• Säkerställa att projektet följer tidplan, budget och kvalitetskrav
• Dokumentera projektets framdrift och rapportera till styrgrupp
• Identifiera och hantera risker
• Bidra med expertis både strategiskt och operativt inom ekonomiprocesser och systemintegration
Vi söker dig som har
• Dokumenterad erfarenhet av att projektleda införande av ekonomisystem
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• God förståelse för ekonomiprocesser och redovisning
• Erfarenhet av system för koncernredovisning
Meriterande:
• Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4
• Bakgrund som revisor
• Erfarenhet av koncernredovisning
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka då in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, 0735-09 04 82, caroline.woxberg@flipr.se
. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
