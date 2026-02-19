Interim IT-Controller till samhällsviktig organisation
2026-02-19
Om uppdraget
Du kliver in i en central roll där du stöttar IT-verksamheten med kvalificerat ekonomiskt stöd. Du arbetar nära chefer, förvaltare och resultatansvariga och bidrar med analys, uppföljning och beslutsunderlag i en komplex och samhällsviktig organisation. Rollen innebär både löpande controllerarbete och ett mer strategiskt perspektiv där du sätter IT-kostnader i relation till tjänsteinnehåll och affärsnytta.
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för delar av månadsbokslut, inklusive reserveringar, och deltar aktivt i det löpande bokslutsarbetet. Du genomför månadsvisa uppföljningar med chefer och förvaltare samt sammanställer rapporter och analyser. Vidare upprättar du budget och prognoser tillsammans med resultatansvariga och fungerar som expertstöd i ekonomiska frågor. Rollen innebär att ta fram beslutsunderlag, följa upp IT-investeringar och säkerställa effekt och måluppfyllelse. Du arbetar med business case vid investeringar och organisationsförändringar, medverkar i avtals- och leverantörsförhandlingar samt deltar i projekt och förbättringsarbete kopplat till uppföljning och rapportering. Ad hoc-uppdrag inom ekonomiområdet förekommer.
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning
Minst 5 års erfarenhet av arbete som controller
Mycket god redovisningsförståelse
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av arbete med BI-verktyg, exempelvis Qlik Sense eller motsvarande
Förmåga att arbeta verksamhetsnära och sätta IT-kostnader i relation till tjänsteinnehåll och affärsnytta
God kommunikativ förmåga och vana att presentera ekonomiska samband för icke-ekonomer
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av revision
Erfarenhet av controllerarbete inom IT-verksamhet
Erfarenhet av systemstödet Mercur
Erfarenhet av investeringsuppföljning och business case-arbete
Erfarenhet av avtals- och leverantörsförhandlingar
Personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad och drivs av förbättring och förenkling. Du har förmåga att driva processer självständigt och levererar med hög kvalitet, samtidigt som du kan växla mellan detaljnivå och helhetsperspektiv. Du arbetar strukturerat och metodiskt med ett affärsorienterat synsätt, har god prioriteringsförmåga och är samarbetsinriktad, lyhörd och proaktiv. Genom ett professionellt och ansvarsfullt arbetssätt skapar du förtroende i organisationen.
Start: April 2026 Slut: 31 januari 2027 Omfattning: 100 % Plats: Stockholm, 3 dagar per vecka på kontoret
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Så ansöker du
