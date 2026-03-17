Intensivvårdssjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo Visa alla sjuksköterskejobb i Värnamo
2026-03-17
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Intensivvårdavdelningen, Operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo Sjukhus
Äntligen, chansen att jobba som specialistsjuksköterska på Intensivvårdsavdelningen är här! Är du lyhörd och relationsskapande med viljan att göra något viktigt på riktigt? Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som intensivvårdssjuksköterska
Som intensivvårdssjuksköterska ansvarar du för den mest kvalificerade omvårdnaden och övervakningen inom akutsjukvården. Du medverkar även när akuta medicinska insatser krävs inom sjukhuset, så som vid hjärtstillestånd och trauma. Vi vill att patienten ska vara delaktig i sin vård. Det innebär att information också är en mycket viktig del i arbetet, liksom kontakt med närstående. Vi på intensivvårdsavdelningen har nu möjlighet att erbjuda dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med ca 160 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, separat dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet, smärtenhet och en administrativ enhet.
Du har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. I pressade situationer är det viktigt att du är stabil och kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationer. Du har kompetens för att snabbt kunna ingripa i akuta situationer, men också för att kunna förebygga att kritiska tillstånd uppstår. I vårt arbete är det viktigt att du arbetar bra tillsammans med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett arbete där inflytande, delaktighet och arbetsglädje är nyckelord. Med patienten i fokus skapar vi tillsammans hög patientsäkerhet och god tillgänglighet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Anna Toftgård, 010-244 60 01 eller vårdenhetschef Caroline Torell, 010-244 60 02. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K308/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9803599