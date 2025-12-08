Integrationsspecialist
2025-12-08
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Som en del i myndighetens digitala utveckling inför vi just nu nya IT-system för fastighetsförvaltning och projektstyrning samtidigt som vi bygger upp förmågan att samla in och analysera data med målet att fatta välgrundade beslut och skapa värde till våra hyresgäster. Detta sammantaget ställer allt större krav på våra integrationslösningar inom SFV:s digitala landskap. Integrationslösningar ska bl.a. vara säkra, återanvändbara och förvaltningsbara.
Vi står inför en viktig och spännande uppgift där vår nuvarande integrationsplattform, BizTalk, där drygt 30 integrationer passerar, behöver ersättas innan end-of-support 2028. Vi söker dig som vill ta en nyckelroll, tillsammans med några andra kollegor, i denna utveckling.
Vi välkomnar dig som vill leda arbetet med att ta fram och införa vår framtida integrationsplattform och ansvara för dess förvaltning och vidareutveckling på lång sikt.
Din roll
Som integrationsspecialist tycker du om att samarbeta, både med kärnverksamheten och IT-verksamheten för att säkerställa att våra system kan kommunicera på ett säkert, effektivt och stabilt sätt. Du arbetar nära kollegor både inom och utanför IT-staben samt deltar i allt från kravställning till implementation och förvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Delta i arbetet med att utvärdera, rekommendera och införa en ny integrationsplattform.
• Utarbeta principer och riktlinjer för framtidens integrationslösningar.
• Medverka i migreringen från BizTalk till vald plattform.
• Bygga, utveckla integrationer i den nya plattformen.
• Löpande förvaltning, förslag till förbättringar och optimering.
• Dokumentera integrationsflöden och systemkopplingar
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen eller kunskap från arbetslivet som vi bedömer likvärdiga,
• Dokumenterad erfarenhet av integrationsutveckling, integrationsarkitektur eller motsvarande.
• Erfarenhet av Microsoft BizTalk Server eller andra etablerade integrationsplattformar.
• God kunskap om moderna moln och integrationstjänster (t.ex. Azure Integration Services, API Management, Service Bus, Logic Apps).
• Kunskap om API-design, meddelandehantering och format som REST/JSON, XML, SOAP, EDI, Windows Server och Microsoft SQL Server
• Erfarenhet av både projektinriktat införandearbete och förvaltning.
• Förståelse för säkerhet i integrationslösningar (OAuth, certifikat, kryptering).
• Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
• Erfarenhet av större migreringar, gärna från BizTalk.
• Certifieringar inom integration eller molnplattformar.
• Erfarenhet från offentlig verksamhet i rollen som integrationsspecialistDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du en person som tycker om att samarbeta i team mot gemensamma mål på ett prestigelöst sätt. Du är analytisk och kan se logik och samband i komplex information eller miljö och har förmåga att lösa problem.
Du planerar och organiserar ditt arbete självständigt och är van att prioritera och hålla deadlines. Du är en person som skapar förutsättningar för genomförbarhet och innovation genom vägledning, inspiration och samarbete.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer
vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ebba Gantelius på tfn 010-478 72 04.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månader provanställning. Du anställs som IT-arkitekt.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns viss möjlighet till distansarbete i denna tjänst.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
