Instrumenttekniker Nouryon Stenungsund
Nouryon Functional Chemicals AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stenungsund
2026-02-16
Som Instrumenttekniker kommer du att ansvara för att underhålla och felsöka instrumentering för att säkerställa smidiga operationer och driva kontinuerliga förbättringsinitiativ på plats. Vi söker en engagerad medarbetare som med sin tekniska expertis kan bidra till att upprätthålla hög säkerhet och effektivitet inom vår verksamhet.
I din framtida roll som Instrument Technician kommer du att
Genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll inom instrumentområdet
Utföra felsökning på haverier och felande utrustning
Aktivt delta i och driva förbättringsarbetet inom site
Ansvara för att skapa, uppdatera och använda dokument för standardiserade arbetssätt (SWS:er)
Hålla god ordning och reda inom arbetsområdet och aktivt arbeta med 5S
Medverka i planering av underhållsstopp
Beredskapstjänst
Medverka i projekt vid drifttagning och utcheckning
Vi tror att du har med dig
En teknisk utbildning på minst gymnasienivå eller erfarenhet från liknande arbete
Erfarenhet som Instrumentare inom petrokemi, raffinaderi eller energisektorn
Goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska
B-körkort
God datavana (Office/SAP)
Vi tror att du är...
En individ med en hög analytisk- och problemlösningsförmåga. Du är förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare ser vi gärna att du är säkerhetsmedveten och resultatinriktad.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IF Metall, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Du kommer att rapportera till Maintenance Supervisor.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
IF-Metall: Ronny.Jansson@nouryon.com
#WeAreNouryon #Changemakers
