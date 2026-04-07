Instruktör till Fordons- och transportprogrammet
2026-04-07
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Över 80 % av Ljungbys ungdomar väljer att studera på Sunnerbogymnasiet. En siffra som gör oss till en av Sveriges "populäraste" gymnasieskolor. Skolan har ca 900 gymnasielever, 500 studerande på vuxenutbildningen och ca 190 personal. På skolan finns elva nationella program, introduktionsprogram, särskola och vuxenutbildning.
Sunnerbogymnasiets övergripande mål är att öka andelen elever som tar gymnasieexamen. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med de tre fokusområdena mentorskap, studieteknik och lektionsdesign. Detta genomsyrar hela skolans arbete och ligger också i uppdraget för våra karriärlärare. Hos oss trivs elever och personal och stämningen på skolan är mycket god. Personal och elever som trivs och mår bra är en förutsättning för att lyckas. Se vidare: www.sunnerbogymnasiet.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Som instruktör på fordonsprogrammet ansvarar du för att stödja elevernas praktiska lärande inom fordon transport både inom ramen för gymnasiet och vuxenutbildningen. Du arbetar nära yrkeslärare och elever för att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet och att eleverna utvecklar de färdigheter som krävs för att bli yrkeschaufförer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Genomföra övningskörning med elever för:
Personbil
Lastbil
Lastbil med släp
* Säkerställa att körning sker enligt gällande lagar, regler och skolans säkerhetsrutiner.
* Ge praktisk handledning i trafikmiljö och på övningsområden.
* Visst fordonsansvar kommer ingå.
* Samarbeta med yrkeslärare för att planera och genomföra praktiska moment.
* Delta i utveckling av utbildningens innehåll och kvalitet.
* Bidra till ett tryggt och inkluderande lärandeklimat.Kvalifikationer
* Relevant yrkeserfarenhet inom transportbranschen.
* Körkort för bil, lastbil och lastbil med släp (B, C, CE).
* God samarbetsförmåga och ansvarskänsla.
* Meriterande: Erfarenhet av arbete inom gymnasieskola samt erfarenhet att av att arbeta med hjullastare, truck och kran
* Tålmodig, trygg och tydlig i din kommunikation
* Praktiskt lagd med god problemlösningsförmåga.
* Engagerad i elevernas utveckling och lärande.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "54:26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
341 83 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort.
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
