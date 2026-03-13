Installationstekniker
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Är du en erfaren tekniker som vill arbeta med nyinstallation och tekniska lösningar i en modern verksamhet?
Som installationstekniker hos oss arbetar du med installation och kabeldragning av elektriska system i vår verkstad i Norrköping. Du ansvarar för planering och genomförande av elinstallationer samt har löpande kontakt med både leverantörer och kunder. Rollen innebär en självständig vardag med stor frihet, samtidigt som du samarbetar nära kollegor i produktion och teknik.
Detta är en ny roll i företaget, där du som ensam installationstekniker får en central funktion i verksamheten. Du får möjlighet att påverka rutiner, arbetssätt och tekniska lösningar - och därmed bidra direkt till företagets fortsatta utveckling.
Vad innebär rollen
• Installation och montering av elektriska system och komponenter
• Anpassning och felsökning i elinstallationer
• Kontakt med leverantörer och kunder i tekniska frågor
• Medverkan i utveckling av arbetsrutiner och processer
• Övriga tekniska och praktiska arbetsuppgifter i verksamheten vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Automationstekniker/Installationstekniker/Elektriker eller har erfarenhet av installationsarbete. Du trivs i en roll där du arbetar självständigt, tar ansvar och hittar lösningar på tekniska utmaningar.
Vi ser gärna att du har följande kvalifikationer och kompetenser:
• Kabeldragning och installation inom industri
• Arbete med sensorer, givare och elskåp
• Att läsa och arbeta efter elscheman
• Arbete i PLC-nära miljö
• Erfarenhet som servicetekniker, automationstekniker, installationstekniker m m.
• Har B-körkort
Anställningen
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst (dagtid) i Norrköping
• Självständig nyckelroll i ett växande företag
• Omväxlande arbetsuppgifter inom el och teknik
• Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling
• Goda möjligheter att bredda din kompetens
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom NBG och att du anställs direkt hos kund.Om företaget
Vår uppdragsgivare är ett teknikföretag i Norrköping som utvecklar och tillverkar kundanpassade lösningar inom industriell kyla, värme och energi.
Företaget levererar allt från kylaggregat och värmepumpar till kompletta systemlösningar för exempelvis livsmedelsindustri, processindustri och energianläggningar. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9797807