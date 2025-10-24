Installationselektriker - Gävle
2025-10-24
Vill du vara med och bygga framtiden i Gävle? Vi söker en driven installationselektriker! Nu har du chansen att bli en del av ett spännande byggprojekt i Gävle där din kompetens som installationselektriker verkligen kommer till sin rätt. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter inom elinstallation tillsammans med ett professionellt team som värdesätter kvalitet, säkerhet och gott samarbete.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som installationselektriker hos oss får du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Du kommer främst att arbeta med elinstallationer inom nyproduktion, men även andra typer av elarbeten kan förekomma beroende på projektets behov. Just nu stöttar vi en kund i Gävle med att förstärka deras befintliga team av elektriker, och du blir en viktig del i att säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Arbetet innebär både självständiga uppgifter och samarbete med kollegor, där din erfarenhet och ditt engagemang bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Du kommer att ha möjlighet att utvecklas i din roll och vara med och påverka projektets framgång.Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning inom el (Industri eller Installation)
* Genomförd HLR-utbildning
* B-körkort
* ECY-certifikat och minst 1 års yrkeserfarenhet
* Erfarenhet av arbete med saxlift
Arbetstider
Arbetstiderna är måndag till fredag, kl. 07.00-15.30, vilket ger dig en stabil arbetsvecka med god balans mellan arbete och fritid.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en möjlighet att utvecklas och trivas i en stimulerande miljö. Vi erbjuder:
* Spännande och varierande arbetsuppgifter där du får använda din kompetens i olika typer av projekt.
* Goda utvecklingsmöjligheter - vi tror på att investera i våra medarbetare och uppmuntrar intern tillväxt.
* Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner som speglar din erfarenhet och insats.
* Ett dynamiskt och erfaret team där samarbete, kunskapsutbyte och arbetsglädje står i centrum.
Ansök nu och gör ditt nästa karriärsteg!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Josua Jakobsson via e-post: josua.jakobsson@manpower.se
.
Observera att vi endast accepterar ansökningar via vår webbplats. Ansök med din registrerade profil via ansökningslänken i annonsen. Vi genomför urval löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person. Så tveka inte, skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi är stolta att vara en del av Manpower Group och att förse våra kunder med högkvalificerad kompetens inom el, tele, data och larm. Vår mission är att hjälpa våra kunder att växa. Manpower El & Tele AB erbjuder snabba och flexibla bemanningslösningar genom vårt unika samarbete med Svenska Elektrikerförbundet. Vi sätter kvalitet i fokus och ser till att matcha rätt kompetens efter dina behov. Vi har ett brett nätverk av kompetenta kandidater och samarbetar med flera utbildningsinrättningar i Sverige. Våra konsulter får kontinuerlig fortbildning under sin anställning hos oss för att ytterligare bygga på sin kompetens. Gör ditt nästa kliv i karriären med Manpower El & Tele AB!
