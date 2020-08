Inspektör med inriktning socialtjänst, viss tid - Inspektionen för vård och omsorg - Administratörsjobb i Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-27IVO söker en inspektör med socialtjänstinriktning till myndighetens upplysningstjänst placerad i Stockholm. Rollen innebär i huvudsak att svara på frågor, ge vägledning och ta emot tips på verksamheter inom socialtjänstens område som inte fungerar bra.Rollen som inspektörPå IVO arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med vår tillsynspolicy i ryggen för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt. Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet och effektivitet samt utgå från den statliga värdegrunden.I upplysningstjänsten kommer du i huvudsak att i direkt kontakt med privatpersoner och yrkesverksamma via telefon och e-post besvara frågor, ta emot tips, ge vägledning och guida. Den största delen av kontakterna ställer krav på kunskap om hur socialtjänsten fungerar och att förstå beskrivningar av händelseförlopp, på ett pedagogiskt sätt kunna beskriva vilka roller och vilket ansvar som olika aktörer inom socialtjänsten har. Du kommer att ha schemalagd telefontid om ca 10 timmar per vecka. I uppdraget ingår även att regelbundet göra sammanställningar av de risker och missförhållanden som kommer fram i samtal och e-post för att bidra till den riskbaserade tillsynen.Upplysningstjänsten består av totalt 17 personer, en jurist, sju med socialtjänstbakgrund och nio med vårdbakgrund. Gruppen leds av en enhetschef.Anställningen avser en visstidsanställning med start snarast möjligt enligt överenskommelse, t o m 31 december 2021. Sysselsättningsgrad 100%.2020-08-27Du har:Relevant akademisk utbildning med inriktning socialtjänstKunskap om hur svensk vård och omsorg är organiseradMycket goda kunskaper i svenska språket och formulerar dig väl i tal och skriftAktuell erfarenhet av handläggning inom socialtjänstenVi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en utpräglad känsla för god service och gott bemötande samtidigt som du är stresstålig, strukturerad och har förmåga att tillfälligt kunna ändra och anpassa arbetsuppgifterna utifrån verksamhetens behov. Rollen ställer krav på att du är analytisk och kan tillgodogöra dig omfattande information och snabbt hitta kärnan i frågeställningen. Du har lätt för att kommunicera, ge information och vägledning på ett sätt som är anpassat till frågeställaren, både muntligt och skriftligt. Du är också van att använda statistik och se samband mellan olika händelsebeskrivningar, samt har vana och en god förmåga att göra längre skriftliga sammanställningar.God samarbetsförmåga, lätt för att knyta kontakter och en prestigelös inställning är en förutsättning för att lyckas i rollen, samtidigt som du måste trivas att aktivt delta i utvecklingen av tjänsten.MeriterandeAktuell juridisk kunskap inom socialtjänstens områdeErfarenhet av arbete med analys och sammanställning av dataErfarenhet från flera av socialtjänstens områdenVad kan IVO erbjuda dig?Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, -metoder och verktyg för att nå bästa resultat.Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.Hur du ansökerMärk ansökan med diarienummer: 2.1.1-38352/2020.Sista ansökningsdag är 20/9 2020.Vi vill att du skickar in ett CV samt ett personligt brev där du presenterar dig själv och beskriver varför du tror att du är rätt person för tjänsten du söker. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.IVO bidrar till en säker vård och omsorgIVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.IVO har omkring 700 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. IVO bildades 2013 och lyder under Socialdepartementet.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning. Månadslön.Sista dag att ansöka är 2020-09-20Inspektionen För Vård och Omsorg5334773