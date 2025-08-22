Innesäljare till Umeå (vikariat)
Cramo AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2025-08-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Innesäljare är ditt huvuduppdrag att stärka Cramos försäljning och uthyrning av produkter och tjänster med fokus på den lokala marknaden. Du är ett naturligt bollplank för kunden, ger bra service och introducerar kunden till hela vårt sortiment av produkter, tjänster och digitala hjälpmedel. Du arbetar i tätt samarbete med dina kollegor, allt för att hitta den bästa lösningen. Du jobbar både med befintliga kunder och till viss del aktivt med att kontakta nya kunder.
Tjänsten är ett vikariat på ett år.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
B-körkort
god datorvana
kommunicerar väl på svenska och engelska
Du har erfarenhet av att jobba med försäljning och brinner för att ro affärer i hamn och överträffa kundernas förväntningar. Du skapar goda relationer och samarbetar gärna med andra. Du är öppen, ansvarsfull och strukturerad. Du är lösningsorienterad med kundens bästa för ögonen.
Du gillar att ta tag i situationen med kunden, där din målsättning är att skapa värde och möta ett behov eller lösa ett problem, även i situationer som kan bli lite mer stressiga. Du tar ansvar och agerar proaktivt, till exempel föreslår andra lösningar som är bättre för kunden, och förstår att det bidrar till kundens nöjdhet. Din goda struktur och detaljförståelse bidrar också till att kunden tycker att du har överträffat deras förväntningar.
Har du sedan tidigare erfarenhet av byggbranschen och från en roll med kundbemötande är det meriterande. Vi förväntar oss inte att du ska ha kunskap om våra nischade produkter men värdesätter nyfikenhet och viljan att lära sig och utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-08-22Så ansöker du
Urvalet sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan utsatt datum. Vi tillämpar alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
För att alla ska få samma chans till en rättvis process använder vi oss av en personlighetstest i rekryteringsprocessen. Vi arbetar med att öka vår mångfald och välkomnar alla typer av sökanden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Edvard Andersson på edvard.andersson@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9472486