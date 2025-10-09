Innesäljare till Sösdala
Vill du vara med och utveckla framtidens värmelösningar?
Backer är marknadsledande inom energieffektiva uppvärmnings- och reglerlösningar för industri och specialanpassade applikationer. Nu söker vi en driven och tekniskt intresserad innesäljare till vårt industri-team med fokus på New Business - en roll där du får kombinera kundkontakt, teknik och affärsutveckling.
Om rollen
Som Innesäljare Industri - New Business blir du en nyckelperson i vårt säljteam. Du arbetar nära våra utesäljare och stöttar dem i administrativa uppgifter, samtidigt som du driver egna kunddialoger och affärsmöjligheter. Rollen innebär både operativt säljarbete och strategiskt samarbete för att utveckla nya affärer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Samarbeta med och stötta utesäljarna i administrativa uppgifter och offertarbete.
• Hantera inkommande förfrågningar och proaktivt kontakta befintliga och nya kunder.
• Ta fram tekniskt anpassade offertförslag och följa upp dessa.
• Identifiera kundbehov och föreslå skräddarsydda lösningar i nära samarbete med produktion, teknik, logistik och övriga säljteam.
• Bidra till att utveckla och förbättra våra försäljningsprocesser, rutiner och arbetssätt för att stärka kundnöjdhet och leveransprecision.
Det här är en roll för dig som trivs i ett tekniknära sammanhang och vill arbeta med lösningsförsäljning där kvalitet, innovation och kundvärde står i centrum.
Vi söker dig som är strukturerad, nyfiken och självständig, och som tycker om att ta ansvar och driva saker framåt. Du har god förståelse för teknik och trivs med att kombinera kundkontakt med administration och problemlösning.
Vi tror att du har:
• God teknisk förståelse, gärna från industri eller teknisk försäljning.
• Erfarenhet av kundkontakt, order- eller offertarbete.
• God administrativ förmåga och vana vid att arbeta i affärssystem.
• En analytisk och lösningsorienterad läggning.
• Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
• Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
Varför Backer?
Hos Backer blir du en del av ett starkt och internationellt bolag med fokus på hållbar teknik och långsiktiga kundrelationer. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med korta beslutsvägar, kompetenta kollegor och möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Här får du vara med och forma framtidens uppvärmningslösningar - för en mer energieffektiv värld.
Välkommen med din ansökan!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på Backer AB.
