Innesäljare - Backoffice Profil & Presentreklam - Pins Factory AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Pins Factory AB

Pins Factory AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-072021-07-07The Brand Concept erbjuder profilkoncept som genom produktmedia & tjänster förstärker varumärken, marknadskommunikation och driver aktivt mot resultat. Vi är ett litet team som har vårt kontor & showroom centralt på Östermalm i Stockholm. Vi har sedan 30 år förstärkt stora delar av Sveriges företag med profil & kampanjprodukter.Din roll blir att till största delen arbeta som innesäljare, du tar inkommande kunder, drop in och du hanterar även våra inköp.En viktig del i arbetet är att du skall skapa bra relationer med våra kunder. Vi arbetar inte med telemarketing men vi har ett kundregister som vi löpande behöver uppdateras.Kontakt sker via telefon och sedan utvecklas relationen via löpande telefonkontakt samt via bokade kundbesök hos oss eller via videomöte.Vi har upparbetade kunder och arbetar uteslutande mot företag, föreningar och organisationer. I vissa fall kan du få drop-in kunder, inkommande förfrågningar via tele/mail och du är även med och representerar oss på mässor och mingel.Kundkontakt, försäljning, bearbetning av nya och befintliga kunderKundbesökKorrekturhanteringOfferthanteringKalkylering, förhandlingInköp, leveransbevakning in & utleveranserDelaktig i produktsortimentDelaktig i marknadsplanering/genomförandeTjänsten är på heltid, måndag till fredag 8.00 -17.00, men för rätt person kan vi även tänka oss en deltidstjänst.Varaktighet: TillsvidareAnställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställningOm digVi söker dig som har höga ambitioner, är en tävlingsmänniska och som vet vilken insats som krävs för att nå framgång. Vi ser gärna att du har en förmåga att snabbt kunna bygga relationer, och det är viktigt att du är strukturerad. Ett plus är om du även har en god känsla för form/designDet finns flera möjligheter till utveckling inom bolaget, kanske är du en blivande partner i företaget?KriterierBranscherfarenhet: Krav, innesäljare alt. Inköpare i branschen 1-2 år.Gymnasiekompetens: Minimum krav.Språk: Svenska samt engelska: Krav, övriga språk meriterande.Arbete & miljöFör oss är både miljö & medmänniska viktig. Vi ställer höga krav på underleverantörer så att vi kan leverera så bra produkter som möjligt med fokus på hållbarhet samt medmänniska.Om anställningenLön: Fast och rörlig lönVårt huvudbolag heter PINS FACTORY, tjänsten avser THE BRAND CONCEPT.Ansökan sker löpande, skicka ditt CV till info@thebrandconcept.se Vår nya hemsida är under utveckling nu och förväntas vara klar i juni. Så tillsvidare är det denna som gäller www.thebrandconcept.se --------------------------------Vi vill ej ha samtal från rekryteringsföretag el. liknande! Tack.Om anställningenFast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-08-06Pins Factory ABStyrmansgatan 1611454 Stockholm5852869