Inköpssekreterare till Centrallagret
2025-12-05
Centrallagret ansvarar för Region Blekinges materialförsörjning genom inköpsservice och depåverksamhet.
Centrallagret köper in och lagerhåller ca 2 250 artiklar. De största kunderna hos depån är Region Blekinge och Region Kronoberg. Avdelningen har idag cirka 25-30 medarbetare och tillhör basenheten för logistik där även transportavdelningen och avdelningen för vårdnära service finns.
Om jobbet
Centrallagret söker nu en inköpssekreterare som ska ansvara för inköp och uppföljning av lagerfört förbrukningsmaterial och beställningsvaror. Som inköpssekreterare har du en tät dialog med godsmottagare och lagerpersonal för att informera om kommande leveranser och förändringar i inköp. Du har även ett nära samarbete med upphandlingsavdelningen och materialkonsulent, samt beställare och leverantörer.
Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
- Artikelregistervård
- Prognosuppdateringar
- Lageroptimering
Om dig
Vi söker dig som har en administrativ gymnasieutbildning, samt en eftergymnasial utbildning med inriktning mot inköp eller logistik, eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Bakgrund inom vården eller erfarenhet av arbete med höga kvalitetskrav ser vi som meriterande då vi arbetar med krav från produktsäkerhetslagen och patientsäkerhetslagen.
Som person är du lösningsfokuserad, driven och självgående. Du har förmåga att fatta egna beslut och leverera resultat. Du har också en positiv inställning, är prestigelös och har god samarbetsförmåga. Du bör goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, sök redan idag.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
För att ansöka vänligen klicka här:
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Enheten för Logistik och Måltidsservice, består av avdelningar inom kök och restaurang, café och butik, transport och vaktmästeri samt resursenhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
