Inköpsassistent Till Kabe AB
2026-06-02
Inköpsassistent
Vi söker en inköpsassistent till vår inköpsavdelning vid huvudkontoret i Tenhult. Vi letar efter dig med känsla för struktur och ordning, som har ett öga för detaljer och är duktig på att planera. Vi ser också att du trivs med kundkontakt och känner stolthet i att leverera arbete av hög kvalitet.
Inköpsavdelningen ansvarar för samtliga inköp till våra fyra produktionslinor. Råvaror, material och ingående komponenter är av varierande karaktär. Du kommer att ingå i ett team på fem personer.
Som inköpsassistent hos KABE AB är du ansvarig för delar av företagets orderläggning samt att säkerställa leveranssäkerheten. Dina arbetsuppgifter
Aktivt arbeta med orderläggning och leveranser
Ha daglig kontakt med både lokala och externa leverantörer
Samarbeta inom teamet och rapportera till inköpschefen
Hantera leveransproblem
Ha tät kontakt med våra lagerenheter för att förbättra det interna och externa logistikflödet.
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ett stort intresse av att utvecklas både personligen och i teamet. Du har arbetat med avrop/order och har gedigen kunskap om planering och distribution inom tillverkande industri.
Du behärskar engelska i tal och skrift, då många av våra leverantörer finns utomlands. Det är meriterande om du är förtrogen med affärssystemet M3.
Vad erbjuder vi?
Ett omväxlande och stimulerande teamarbete i ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar. Vi värnar om en god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter.
Välkommen att visa ditt intresse genom att skicka in ditt CV, urval och intervjuer sker löpande
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
KABE Group tillverkar och säljer husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den europeiska marknaden under varumärkena KABE, Adria, Affinity, Coachman och KAMA Fritid. Inom koncernen är KABE AB Nordens största och ledande tillverkare av husbilar och husvagnar, medan Adria är Nordens största importör och marknadsledare inom båda segmenten. Affinity Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden, och Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar i premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen.
Sedan starten 1957 har KABE Group utvecklats kontinuerligt och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen samt försäljning på 14 marknader i Europa. Koncernen omsätter 3,2 miljarder kronor (2025) och har cirka 735 anställda. KABE Group AB är noterat på Mid Cap Stockholm.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kabe AB
(org.nr 556075-7832)
Box 14
)
561 06 TENHULT Arbetsplats
Kabe AB Kontakt
Inköpschef
Nicklas Gårde Nicklas.garde@kabe.se 036-393749 Jobbnummer
9940841