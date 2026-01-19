Inköpsassistent / Produktkoordinator
2026-01-19
Nu finns en möjlighet att bli en del av ett snabbväxande e-handelsbolag inom ridsport. Trivs du i Excel och tycker att inköp, sortiment och produktdata låter intressant? Då kan rollen som Inköpsassistent / Produktkoordinator hos Horseonline vara rätt för dig.
Vi befinner oss i en expansiv fas med försäljning på flera marknader både i och utanför EU. Sortiment, datakvalitet och effektiva inköpsflöden är avgörande för vår fortsatta tillväxt - och i denna roll blir du en viktig del i just det arbetet.

Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande avstämning och uppföljning av inköp, leveranser samt avvikelser
Assistera vid produktuppläggning och sortimentsarbete
Förbereda och hantera produktimportfiler
Säkerställa att datan i inköpssystemet är uppdaterad
Prisuppdateringar och arbete med prislistor
Vi söker dig som:
Är strukturerad, noggrann och trivs med administrativa och systemrelaterade arbetsuppgifter
Har goda kunskaper i Excel och är van vid att arbeta med större mängder information.
Har lätt för att sätta dig in i system och processer
Tar ansvar, följer upp och slutför uppgifter
Har ett öga för detaljer och kvalitet
Har intresse och kunskap inom ridsport (meriterande)
Vi är öppna för både juniora och mer erfarna kandidater. Har du tidigare erfarenhet av inköpsadministration, produktdata, sortimentsarbete eller arbete i affärs- och inköpssystem är det meriterande - men inte ett krav. Det viktigaste är att du är engagerad, nyfiken och har en vilja att lära dig.
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig roll i ett växande e-handelsbolag
Möjlighet att växa och utvecklas i takt med bolaget
Ett nära samarbete med inköp och produktteam
Arbete i moderna system och processer
En prestigelös arbetsmiljö med mycket god stämning och engagerade kollegor

Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka CV och personligt brev till career@horseonline.se
Märk din ansökan med "Inköpsassistent / Produktkoordinator - [Ditt namn]".
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Ansök via mail - märk din ansökan med "Inköpsassistent / Produktkoordinator - [Ditt namn]"
E-post: career@horseonline.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Horseonline AB
