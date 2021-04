Inköpsansvarig - Räckesbutiken Sweden AB - Inköpar- och marknadsjobb i Ängelholm

Prenumerera på nya jobb hos Räckesbutiken Sweden AB

Räckesbutiken Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Ängelholm2021-04-082021-04-08Räckesbutiken är ett innovativt företag som säljer främst glasräcken för altaner, balkonger och inomhusmiljöer via Internet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz & Frankrike. Kunderna skräddarsyr på egen hand sitt räcke på vår webbsida, www.rackesbutiken.se. Räckesbutikens alla produkter tillverkas, packas och skickas från vår produktionsanläggning i Ängelholm. Tillverkningsprocessen kontrolleras av vårt eget affärssystem som processar varje unik order, dess artiklar och tillverkning. Alla steg i tillverkningen rapporteras och hanteras digitalt.Sedan 2019, är majoritetsägaren till Räckesbutiken det familjeägda investmentbolaget Beijerinvest, som utvecklar välskötta företag med en stark entreprenörsanda genom långsiktigt värdeskapande. Företagets VD, Andreas Wedberg, tillika en av grundarna är även fortsatt delägare.Räckesbutiken söker InköpsansvarigVill du jobba med inköp i ett expansivt, kundfokuserat och lite "galet" företag? I så fall är du välkommen med din ansökan till tjänsten som Inköpsansvarig på Räckesbutiken. En möjlighet för en unik person på ett lika unikt företag.Räckesbutiken är en av norra Europas största leverantör utav glasräcken på nätet och nu söker vi dig för att hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål. Vi är under ständig förändring och behöver stärka vår organisation med en driven, lagspelande och ansvarstagande inköpsansvarig.Vi söker dig som drivs lika mycket av dina höga ambitioner inom inköp som av möjligheten att få vara med att påverka. Samtidigt som du vill att varje arbetsdag innehåller minst ett gott skratt, helst flera. Vill du arbeta på ett dynamiskt företag, som befinner sig i en stark expansiv fas, med fokus på tillväxt? Då är det dig vi söker som vår nya Inköpsansvarig.I ditt arbete ska du verka för att vi hela tiden har rätt lagerfört sortiment och vassaste möjliga inköpspris med bibehållen kvalité. I detta ingår att sätta rutiner och struktur för våra utländska leverantörer och hitta ett arbetssätt som borgar för kvalitet. Är du beredd att utmana dina egna, marknadens och företagets begränsning så skicka in en ansökan.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i förstklassiga produktions- och kontorslokaler på ca 2000m2 i Ängelholm, med bland annat plats för eget gym med instruktörsledda pass. Vi är en entreprenörsdriven verksamhet med hög utvecklingstakt och stora ambitioner.Krav på erfarenhet och personDu älskar affärer, har ett ekonomisk intresse och gillar att bygga relationer. Lika väl behöver du vara en skicklig förhandlare som vet vad som krävs för goda, lönsamma och långsiktiga relationer med våra leverantörer oavsett om dessa är baserade i Sverige eller utomlands.Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska och jobbar någorlunda enkelt med de flesta program och datorer. För att lyckas behöver du ha en näsa för affärer, känsla för form och detaljer samt kunna identifiera kommande trender inom ditt område.Vi är ett företag med en god stämning och hoppas att du vill bidra med ännu mer humor genom ditt sätt att vara. Ödmjukhet och lagarbete är ytterligare egenskaper vi värderar högt på Räckesbutiken samtidigt som du leder dig själv, får saker genomförda och fattar beslut.Tack vare vår tillväxt har vi tilldelats utmärkelserna DI Gasell tre år i rad. Vi är en entreprenörsdriven verksamhet med hög utvecklingstakt och stora ambitioner.Vi kommer hantera rekryteringen löpande så vänta inte med att skicka din ansökan.Vi undanber oss samtal och erbjudande från rekryteringsföretag och andra som vill sälja annonser kopplat till denna platsannons.B (Personbil)Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-05-07Räckesbutiken Sweden AB5678629