Inköps- och upphandlingssamordnare
2026-03-16
Nu förstärker vi Länsstyrelsens inköps- och upphandlingsarbete!
Tjänsten tillhör enheten för ärendestöd och service som har ett brett myndighetsövergripande uppdrag.
De 18 medarbetarna på enheten jobbar bland annat med ärende- och arkivfrågor, intern service, reception, ledningsstöd, verksamhetsskydd, verksamhetscontrolling, inköp och upphandling, dataskydd och informationssäkerhet. Vi samarbetar över våra olika verksamhetsområden och arbetar mot vårt gemensamma mål att skapa förutsättningar för myndighetens chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat arbete som är både strategiskt och operativt. Din huvudsakliga uppgift är att stödja verksamheterna i deras upphandlingar och i din roll kommer du möta de flesta av Länsstyrelsens verksamhetsområden. Du är delaktig i samtliga steg i inköpsprocessen och ansvarar för administrationen i vårt upphandlingssystem, för närvarande Tendsign. Du skriver underlag till avtal och samordnar och stöttar avtalsansvariga i uppföljningen av avtal. En viktig del i ditt arbete är att hålla dina kollegor uppdaterade, att informera om aktuella ramavtal och upphandlingsregler, ge rådgivning och internutbilda. Länsstyrelsen har påbörjat resan mot e-handel och du är en nyckelkompetens i detta arbete.
Du ingår i ett nationellt upphandlingsnätverk med andra länsstyrelser och det kan bli aktuellt för dig att driva nationella upphandlingar för samtliga länsstyrelsers räkning. Du är en av två inköps- och upphandlingssamordnare som jobbar i Jönköping och tillsammans planerar och utvecklar ni myndighetens inköps- och upphandlingsarbete. Andra viktiga samarbetspartners för dig är myndighetens miljösamordnare, dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare, jurister, ekonomer samt chefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt har du avslutad YH-utbildning inom inköps-och/eller upphandlingsområdet.
Du har flerårig erfarenhet av arbete med inköp och upphandling och av att skriva avtal. Det är ett krav att du har kunskaper om lagen om offentlig upphandling och dess tillämpning. Ditt arbetssätt är digitalt och du har lätt för att ta till dig nya IT-system. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av offentlig upphandling
- kunskap om offentlighet och sekretess kopplat till inköpsprocessen
- erfarenhet av att upphandla både varor och tjänster
- kunskap om entreprenadupphandlingar
- erfarenhet av att arbeta i Tendsign eller annat upphandlingsverktyg
Du är ansvarstagande med ett strukturerat arbetssätt och förmågan att på egen hand driva dina processer framåt. Du arbetar väl tillsammans med andra människor och du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är inlyssnande och anstränger dig för att leverera lösningar utifrån mottagarens behov och den specifika situationen. Du kan väga samman olika perspektiv och hänsynstaganden och har förmågan att identifiera konsekvenserna av olika lösningar. Du har lätt för att göra avvägningar och prioritera och hitta den mest effektiva lösningen.Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning som regel på våra tillsvidareanställningar. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.Övrig information
Intervjuer genomförs 21-28 april. Arbetsprov kommer användas som ett led i rekryteringen.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1977-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jönköpings län
(org.nr 202100-2288)
Anna Larsson, enhetschef 010-2236000
