Inköps- och logistikansvarig
Amabilia Medical AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kungsbacka
2025-08-22
Amabilia Medical är en certifierad producent och distributör av personlig skyddsutrustning (PPE), med fokus på kvalitet, pålitlighet och smarta lösningar. Tjänsten är för vår bolagsgrupp, som inkluderar både Amabilia Medical AB och Scandinavian Design Group West AB.
Vi arbetar med produkter som gör skillnad - från engångshandskar och munskydd till skyddsplagg och desinfektion. Våra kunder finns inom bl.a sjukvård, tandvård, veterinärkliniker, livsmedelsproduktion, städ och HoReCa-sektorn.
Med flera nya produktlanseringar på gång, inklusive sterila operationshandskar och syntetisk latex, står vi inför en spännande utveckling. Nu söker vi dig som vill vara med och driva den framåt - med ansvar, initiativkraft och ett öga för förbättring.
Arbetsuppgifter
Inköp & Logistik
Genomföra inköp och planera containerleveranser från befintliga leverantörer, främst i Asien
Ansvara för orderläggning, leveransbevakning och tullhantering
Optimera lager och resurser samt samordna med tredjepartslogistik
Utvärdera och förhandla med leverantörer
Hantera reklamationer och avvikelser
Arbeta med statistik och nyckeltal (KPI:er) kopplade till inköp, leveransprecision, lagernivåer och kostnadseffektivitet
Bidra till sortimentsutökning genom produktsourcing, offertförfrågningar, provhantering och kvalitetssäkring
Ekonomiadministration
Registrera betalningar och stämma av mot bank
Matcha fakturor mot inköpsorder och leveranser
Hantera leverantörsreskontra och förbereda betalningar
Delta i förbättring av ekonomiska rutiner och processer
Kvalifikationer
Erfarenhet av inköp, logistik eller supply chain management
Vana vid produktsourcing och leverantörskontakter
God administrativ förmåga och erfarenhet av affärssystem
Meriterande med erfarenhet av ekonomi- eller kontorsadministration
Erfarenhet av statistik och KPI-uppföljning
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Självständig, noggrann och lösningsorienterad
Vi erbjuder
Möjlighet att växa med bolaget och påverka både arbetssätt och resultat
Ett engagerat team och en entreprenöriell miljö där idéer snabbt kan bli verklighet
Flexibel arbetsform med möjlighet till hybridarbete
Ett mindre bolag där varje medarbetare spelar en viktig roll - här får du chansen att ta ansvar, påverka och driva positiva förändringar
Vi söker dig som ser möjligheter där andra ser utmaningar - och som vill vara med och skapa smarta lösningar, förbättra processer och bidra till att ta Amabilia och bolagsgruppen framåt.
Har du frågor om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta vår CEO Jonas Dahlgren, jonas@amabiliamedical.com
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
mail med CV+Brev
E-post: job@sdgab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Inköps- och logistikansvarig"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amabilia Medical AB
(org.nr 559274-2067)
Västra Särövägen 83 (visa karta
)
429 42 SÄRÖ Kontakt
CEO
Jonas Dahlgren jonas@amabiliamedical.com 0701852100 Jobbnummer
9472183