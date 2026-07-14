Inköpare / Upphandlare
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-07-14
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, Sundbyberg
, Stockholm
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eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren inköpare till ett uppdrag inom tekniknära inköp och avrop. Rollen passar dig som har erfarenhet av upphandling, avrop mot befintliga avtal och leverantörsdialog i en verksamhet med höga krav på struktur, affärsmässighet och samarbete.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med avrop mot befintliga avtal, förhandla priser och leveranstider med leverantörer samt hantera förfrågningar och offertarbete. Rollen innefattar även orderhantering, uppföljning av orderbekräftelser och återkoppling kring avvikelser till berörda intressenter.
En stor del av uppdraget rör avrop från ramavtal och upphandling av entreprenörer inom områden som mark och anläggning, elkraft och mekanik. En del av arbetet omfattar även avrop och konkurrensutsättning av tekniska konsulter.
Du kommer att arbeta nära inköpskollegor i ett team där arbetsfördelningen sker utifrån behov inom olika tekniska områden och kategorier.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Genomföra avrop mot befintliga avtal
Förhandla priser, leveranstider och villkor med leverantörer
Hantera förfrågningar och offertarbete
Uppdatera priser, leveranstider och minimiorder i VMS-system
Ansvara för orderhantering samt insamling och registrering av orderbekräftelser
Följa upp avvikelser och återkoppla till relevanta intressenter
Arbeta med upphandling av entreprenörer inom tekniska discipliner
Stötta vid avrop och konkurrensutsättning av tekniska konsulter
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Erfarenhet av inköp, avrop och upphandling inom tekniknära områden
Erfarenhet av att arbeta med AB04, ABK09 och ABT06
Erfarenhet av leverantörsförhandling och orderhantering
Erfarenhet av att arbeta i systemstöd för inköp och uppföljning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från energibranschen
Erfarenhet av e-Avrop
Erfarenhet av inköp inom entreprenad, elkraft, mekanik eller anläggningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Affärsmässig och strukturerad
Flexibel och prestigelös
Positiv och samarbetsinriktad
Van att arbeta i föränderliga miljöer
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Solna
Distans: hybrid
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10002643