Inköpare Malmö
2026-05-29
Vill du arbeta i en internationell miljö med strategiskt inköp och stort affärsansvar? Nu söker vi en Inköpare för indirekta inköp till ett globalt bolag med placering i Malmö. Här får du en central roll med ansvar för flera europeiska marknader och en bred inköpsportfölj.
Om rollen
I rollen som Inköpare ansvarar du för att leda och driva inköpsprocesser inom indirekt material och tjänster. Du arbetar både operativt och strategiskt med att säkerställa kostnadseffektiva lösningar, hög kvalitet samt avtal i linje med bolagets riktlinjer.
Du ansvarar för inköp i följande länder:
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Tyskland
Schweiz
Österrike
Du verkar inom kategorier såsom:
Leasing (fordon)
HR & Employee Benefits
Professionella tjänster
IT
Marknad & försäljning
Den totala spenden i rollen uppgår till cirka 48 MEUR per år.
Du rapporterar till en chef baserad i Frankrike och arbetar nära en kollega i Malmö inom samma funktion.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Driva och genomföra hela inköpsprocessen (S2C), inklusive sourcing, upphandling, förhandling och avtalsskrivning
Säkerställa konkurrenskraftiga priser, rätt kvalitet och gynnsamma avtalsvillkor
Arbeta med spendanalys och identifiera besparingsmöjligheter samt effektiviseringar
Utveckla och implementera kategoristrategier i samarbete med globala och regionala funktioner
Bygga och utveckla relationer med interna intressenter och leverantörer
Säkerställa att avtal och inköp följer interna policies och regelverk
Delta i och driva förbättringsinitiativ samt lokala inköpsprojektProfil
Vi söker dig som har en god affärsförståelse och erfarenhet av inköp i en internationell miljö.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom inköp, supply chain, ekonomi eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av inköp, gärna i internationell kontext
Erfarenhet av att driva upphandlingar och förhandlingar
Goda kunskaper i svenska och engelska
Tyska är meriterande
Kompetenser:
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med data och spendanalys
God kommunikativ och relationsbyggande förmåga
Strukturerad och resultatorienterad med god prioriteringsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och driva initiativ
Placering: Malmö
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Period: 15 juni 2026 - 31 januari 2027
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom bland annat sälj, ekonomi, inköp, HR och supply chain. Med djup branschkunskap och ett nära samarbete med både kunder och konsulter skapar vi träffsäkra matchningar som stärker verksamheter och ger våra kandidater goda möjligheter till långsiktig karriärutveckling. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i fler än 50 länder globalt och är en del av ManpowerGroup. Genom vårt starka nätverk och kontinuerliga inflöde av uppdrag kan vi erbjuda många spännande karriärmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare. Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så känner du att det är rätt tjänst för dig - ansök redan idag! Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Arbetsgivare Experis AB
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer 9937588
9937588