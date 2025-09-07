Inhouse Sales Agent
2025-09-07
Det går bra för oss nu och vi söker förstärkning till vårt Säljteam på Workation Group AB. Ett fantastiskt roligt och omväxlande arbete inom försäljning i världens roligaste bransch. Du kommer i första hand att att arbeta med varumärkena Görvälns Slott Boutique Hotel och Hufvudsta Gård Boutique House men även lite med Ocho Suites & Kitchen i Palma. Du jobbar i ett team om 5 personer på vårt huvudkontor. Vi söker nu en Inhouse Sales Agent till vårt team. Vi söker dig som är driven, strukturerad samt är en tillgång för både gäster och kollegor genom din positiva attityd och höga servicenivå. Du får saker gjorda och kunderna nöjda. Betoningen i arbetet ligger på försäljning och kundkontakt via telefon och mail där du tar hand om inkommande förfrågningar, skriver offerter och gör avslut, men även arbetar aktivt utåt och söker upp nya potentiella kunder och bearbetar dessa. Du har egen försäljningsbudget och säljmål och dagliga aktivitetsmål för att uppnå och överträffa budget.
Du är även ansvarig för bolagets CRM-system Pipedrive samt strategier kring kundvård för B2B-segmentet och du säkerställer långa lönsamma relationer där vår höga kvalitet är säljargumentet framför pris.
Du följer upp bolagets säljinsatser med analys, rapport och förslag på åtgärder till ledningen. Konkurrent- och omvärldsbevakning ingår också i arbetet.
Vem är du? * Du gillar att göra affärer och se resultat. Du är affärsmässig, ordningsam, noggrann och lösningsorienterad och kan arbeta med mycket eget ansvar. * Du har någon form av examen från IHM, högskola, universitet eller liknande akademisk utbildning * Du har minst 5 års erfarenhet av försäljning i hotell- och konferensbranschen * Du har vana vid att arbeta i hotell- och säljsystem * Du förstår vikten av sociala medier som LinkedIn, Instagram och Facebook som hjälpmedel i ditt försäljningsarbete. * Du behärska svenska och engelska i tal och skrift då vi har en hel del internationella kunder. * Du vill jobba med högkvalitativa produkter och starka varumärken i ett bolag som tar ansvar för miljö och människor på riktigt * Du vill vara med att påverka och skapa utveckling och framgång * Du har stort intresse för mat, dryck, inredning, resor och äventyr Vad vi erbjuder dig * Ett omväxlande och väldigt roligt arbete i en härlig bransch * Stor möjlighet att påverka, utveckla och ta ut svängarna i ditt jobb * Fantastiska arbetsplats med hälsosam och god mat * Drivna, schyssta och härliga kollegor * Friskvårdsbidrag och en rad årliga, roliga personalevents * Möjlighet att arbeta från Palma några gånger per år där vi har ett systerhotell * Semesterbonus
Låter det här som ditt drömjobb? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till vår karriärssida i Teamtailor senast den 1 oktober 2025. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail eller telefon. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Workation Group AB
(org.nr 559055-3664), http://www.workationgroup.com/ Arbetsplats
Workation Group AB Kontakt
Johan Eklund johan.eklund@workationgroup.com Jobbnummer
9495965