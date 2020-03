Ingenjör/tekniker - Kungliga Tekniska Högskolan - Logistikjobb i Stockholm

Kungliga Tekniska Högskolan / Logistikjobb / Stockholm2020-03-10KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Institutionen för Energiteknik, under skolan för Industriell Teknik och Management har en omfattande laborativ verksamhet där en kreativ och dynamisk teknisk support i laboratoriumet är en nödvändighet för att driva den experimentella verksamheten framåt.Befattningen innebär ett nära samarbete med övrig teknisk personal, labbansvarig, forskare och doktorander med målet att bidra till en framgångsrik forskningsmiljö.2020-03-10Befattningen innehåller följande uppgifter och ansvarsområden:- Konstruktionsstöd i experimentella forsknings- och utbildningsprojekt i samråd med forskare och doktorander (inklusive bedömning av tillverkningsunderlag för extern tillverkning)- Uppbyggnad av labbriggar, driftsättning och support- Mekanisk tillverkning (svarv, fräs, svets m.m.)- Inköpshantering / stöd- Medverka i framtagandet av riskanalyser- Brandskyddsansvarig (utbildning via arbetsgivare), kemikalieansvarig i samarbete med kollegor- Service och underhåll av labbets och verkstadens infrastruktur- Minst gymnasiekompetens inom mekanik eller motsvarande.- Arbetslivserfarenhet inom mekanisk konstruktion, tillverkning och montering.- Grundläggande kunskaper inom 3-fas el- Grundkunskaper i engelskaVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Det innefattar bl.a. samarbetsförmåga, självständighet och flexibilitet i en dynamisk arbetsmiljö.Det är meriterande med:- Arbetslivserfarenhet inom el/elektronik- Arbetslivserfarenhet inom svetsningFackliga representanterDu hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Provanställning t.o.m.MånadslönSista dag att ansöka är 2020-03-31Kungliga Tekniska Högskolan5141297