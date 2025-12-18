Ingenjör inom materialteknik
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Kemiingenjörsjobb / Luleå Visa alla kemiingenjörsjobb i Luleå
2025-12-18
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Som ingenjör på materialteknik får du kombinera praktiskt laboratoriearbete med avancerade analyser och utvecklingsprojekt. Vi ser fram emot din ansökan!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Vi
söker en ingenjör till gruppen Materialteknik i Luleå. Rollen innebär ett
omväxlande och utvecklande arbete där du stöttar LKAB:s produktionsanläggningar
med materialtekniska frågor. Du kommer bland annat att arbeta med
utredningar och analyser kopplat till våra processer och produkter. Du
arbetar framför allt med haveriundersökningar, materialvalsfrågor och
utvecklingsprojekt inom materialteknikområdet i nära samarbete med LKAB:s
underhålls- och utvecklingsavdelningar. Arbetet är varierat och omfattar både
teoretiska och praktiska moment, inklusive laboratoriearbete och rapportering.
Du blir en del av ett engagerat team som tar gemensamt ansvar och arbetar nära
underhållsingenjörer, forsknings- och utvecklingsgrupper samt externa aktörer.
Det här har du med dig
Du är en person som trivs med problemlösning och har förmåga att analysera komplexa samband. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du är kommunikativ och samarbetar väl med kollegor och kunder. Du är inte rädd för att ta initiativ och be om hjälp när det behövs.
Vi förväntar oss att du
- Är civilingenjör med materialteknisk inriktning (t.ex. maskinteknik, teknisk fysik, kemiteknik)
- Behärskar engelska i tal och skrift
- Har B-körkort
Det är meriterande om du även har
- Erfarenhet av keramiska material
- Erfarenhet av arbete i materialtekniska laboratorium
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en
rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om
personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den
specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och
erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Vi går igenom ansökningarna löpande fram till
julledigheten så vänta inte med att skicka in din ansökan. Under helgerna tar
vi en kort paus och är tillbaka igen i slutet av vecka 2, redo att fortsätta
processen. Tack för ditt tålamod och förståelse. Vi önskar dig en riktigt
fin jul och ett gott nytt år och hoppas att vi hörs snart!
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Luleå
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lars-Olof Nordin, lars-olof.nordin@lkab.com
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
