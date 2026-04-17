Infrastrukturarkitekt
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhet med flera parallella IT-initiativ där behovet av tydlig riktning, hållbara vägval och stark teknisk styrning är stort. I rollen får du stärka förmågan att planera, styra och utveckla en säker, robust och långsiktigt hållbar IT-infrastruktur som möter verksamhetens behov och följer gällande regelverk och säkerhetskrav.
Du arbetar brett inom infrastrukturarkitektur och rör dig mellan strategiska, taktiska och vid behov operativa frågor. Fokus ligger på hybridmiljöer med flera tekniska plattformar och beroenden, där drift- och servermiljöer, nätverksinfrastruktur, klientplattformar och molntjänster behöver hänga ihop i en genomtänkt helhet.
Här får du en nyckelroll i att skapa struktur, driva flera initiativ framåt och påverka tekniska beslut som får betydelse på lång sikt. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera arkitektur, ledarskap och verklig påverkan i en komplex IT-miljö.
ArbetsuppgifterDu utformar, dokumenterar och vidareutvecklar målarkitektur för IT-infrastruktur.
Du tar fram och förvaltar arkitekturprinciper, tekniska riktlinjer och standarder.
Du driver flera parallella initiativ från identifierat behov till realiserad och driftsatt lösning.
Du säkerställer att tekniska lösningar är anpassade till verksamhetens behov och följer etablerade arkitekturprinciper.
Du genomför analyser och konsekvensbedömningar inför tekniska vägval och beslut.
Du bidrar med arkitekturstöd till projekt, förvaltning och beslutsfattare i strategiska teknikfrågor.
Du stöttar i dialoger med leverantörer och i arbete kopplat till upphandling inom IT-infrastruktur.
Du samverkar nära drift, informationssäkerhet, projektverksamhet och andra arkitektroller.
Du verkar för strukturerade arbetssätt, tydlig styrning och dokumenterade arkitekturbeslut.
KravMinst fem (5) års sammanhängande dokumenterad erfarenhet av arbete som infrastrukturarkitekt i större eller komplexa hybridmiljöer, med flera tekniska plattformar och beroenden.
Akademisk examen inom IT, datateknik, systemvetenskap eller annat för uppdraget likvärdigt relevant område, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet från minst två (2) uppdrag inom offentlig verksamhet där arkitekturstöd inom IT-infrastruktur har ingått.
Dokumenterad erfarenhet av IT-infrastruktur inom drift- och servermiljöer, nätverksarkitektur och klientplattformar.
Erfarenhet av både molntjänster i Microsoft Azure och lokala driftmiljöer, exempelvis VMware.
Dokumenterad erfarenhet och god kunskap om IT-säkerhet kopplat till infrastruktur, inklusive skydd av driftmiljöer och nätverk samt efterlevnad av säkerhetskrav.
Dokumenterad erfarenhet av metoder och verktyg för arkitekturanalys och dokumentation, exempelvis TOGAF och/eller ArchiMate.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och ge arkitekturstöd inför strategiska tekniska vägval.
MeriterandeFördjupad erfarenhet av säkerhetsarkitektur och proaktivt riskarbete inom IT-infrastruktur.
Erfarenhet av att tillämpa informationssäkerhetskrav, genomföra riskbedömningar och arbeta enligt relevanta regelverk, exempelvis ISO 27000-serien och MSB:s riktlinjer.
Certifiering inom lösningsarkitektur, till exempel TOGAF eller Azure Solutions Architect.
Dokumenterad erfarenhet av upphandling och leverantörsstyrning kopplat till IT-infrastruktur.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
