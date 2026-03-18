Infrastructure Solution Architect
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vattenfall IT söker nu en Infrastructure Solution Architect som vill följa med på vår resa mot fossilfrihet!
Som Infrastructure Solution Architect har du en taktisk roll där du översätter verksamhetsmässiga och tekniska krav till genomförbar teknisk lösningsarkitektur och lösningsdesign. Du bidrar både till projektleveranser och till standardiserade förmågor inom lösningstekniska leveransområden, samtidigt som du säkerställer att lösningarna är i linje med arkitekturen på domännivå.
Dina ansvarsområden omfattar bla att ta fram heltäckande E2E lösningsarkitektur och lösningsdesign samt att följa upp och stötta dess implementation. Genom att arbeta enligt Vattenfall IT:s ISMS och IT-arkitekturprinciper säkerställer du att lösningarna följer våra strategier, tekniska standarder samt regulatoriska och säkerhetsmässiga riktlinjer och krav.
Samarbete och kommunikation är centralt i rollen och innebär dialog med intressenter på alla nivåer. Oavsett om det handlar om att leda övergripande diskussioner kring verksamhetskrav eller att fördjupa sig i tekniska detaljer, är din roll att säkerställa samsyn mellan projektspecifika lösningar och strategier på domänarkitektnivå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Översätta verksamhets- och funktionskrav till tekniska lösningar genom att använda befintliga IT-tjänster för att undvika onödig nyutveckling.
Utveckla säker, skalbar och kostnadseffektiv lösningsarkitektur i linje med system-, verksamhets- och säkerhetskrav.
Utveckla lösningar i enlighet med koncernövergripande principer, domänstrategier och säkerhetsriktlinjer (t.ex. ISMS, zonindelning och skikt-modeller).
Driva konsolidering, förenkling och standardisering genom återanvändning av befintliga mönster, ritningar och byggblock samt i samarbete med Infrastrukturdomänarkitekter hantera eventuella gap.
Följa upp implementation och ge teknisk vägledning under projektens genomförande.
Kravspecifikation
Du har ett genuint intresse för vår energi- och distributionsverksamhet för att tillsammans med denna bidra till utvecklingen av elektrifieringen i Sverige och Europa. Du är proaktiv, drivande och tar egna initiativ för att skapa framdrift. Du trivs i dynamiska, internationella miljöer och i samarbete med olika kulturer. Som en stark kommunikatör och samarbetsinriktad problemlösare samverkar du effektivt både med tekniska team, kollegor i affärsverksamheten för att säkerställa samsyn och arkitektonisk konsekvens.
Du kommunicerar med olika intressenter, är en lagspelare som värdesätter kunskapsdelning och trivs i en föränderlig arbetsmiljö. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa situationer och verksamhetskrav, analysera problem och arbeta strukturerat för att ta fram de bästa IT-lösningarna.
Vi ser gärna att du har:
Examen inom IT, datavetenskap eller annat relevant område
Dokumenterad erfarenhet och tekniskt kompetens inom Infrastrukturarkitektur
Stark projektbakgrund och god förståelse för såväl Vattenfallsmodellen som agilt arbetssätt.
God förståelse för IT-säkerhet och tillämpning av branschstandarder
Grundläggande kunskap och erfarenhet av Arkitektur i Azure Cloud
God förmåga att ta fram både lösningsarkitektur och detaljerade lösningsdesigner för IT-infrastruktur.
Förståelse för ITIL- och ITSM-processer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av VMware är meriterande
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Forsmark, Ringhals, Solna
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Kerstin Eurenius, kerstin.eurenius@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Sofi Wadström (Akademikerna), Patricia Ek (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO).
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
