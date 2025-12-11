Infrahandläggare
2025-12-11
Beskrivning av enheten försörjning:
Hos FMLOG Försörjning får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Kort beskrivning av avdelningen och tjänsten
Avdelningen förråd tillhör FMLOG försörjning och är spridd över hela landet. Avdelningen består av flera sektioner med ett ledningsstöd som till största del sitter i Arboga. Förrådledningsstöd är ett naturligt stöd för sektionerna ute i landet. Handläggare infrastruktur ingår i förråds ledningsstöd och kommer att utgå från Arboga. Tjänsteresor är vanligt förekommande.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Som infrastrukturhandläggare ansvarar du för att bereda och följa upp uppgifter och flöden inom funktionen infrastruktur. Du stödjer Förråd med styrning och uppföljning så att avdelningen erhåller den infrastruktur som erfordras för att förrådshålla materielen enligt kravställda förutsättningar. Vidare stödjer du i vidmakthållandet av befintlig infrastruktur.
Befattningen innebär att:
• Aktivt genomlysa förråds behov av infrastruktur i fred, kris och krig
• Stödja med fackkompetens avseende samordning och återrapportering av infrastruktur inom förråd
• Företräda Avdelningen förråd som representant i förekommande arbetsgrupper och samverkan i funktionen infrastruktur
• Stödja framtagandet av förråds logistiklägesbild
• Utarbeta planer för uppföljning, analys, värdering och utveckling inom eget funktionsområde
• Leda och delta i projektgrupper
KVALIFIKATIONER
• Minst gymnasiekompetens med godkända betyg
• Några års arbetslivserfarenhet inom relevant område för befattningen
• Körkort lägst behörighet B, manuell
• God förmåga att uttrycka sig i svenska tal och skrift
• Goda kunskaper i Microsoft Office
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som trivs i en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Du är en initiativtagande och ansvarsfull person som är duktig på att skapa relationer såväl internt som externt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och har en förmåga att se och arbeta för helheten. Vidare drivs du av att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö där du på ett effektivt sätt prioriterar dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens krav och behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE KVALIFIKATIONER
• Civil- eller militär utbildning inom samhällsbyggnad/infrastruktur eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av projektledning
• Vara förtrogen med infrastrukturprocesser samt redovisande system för anläggningar och infrastrukturobjekt
• Förståelse för Försvarsmaktens processer, ledning och lydnadsförhållanden
• Erfarenhet från tidigare arbete inom Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning sex månader
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arboga
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Arbetet innebär resor i tjänsten.
UPPLYSNINGAR
Upplysningar om befattningen: Göran Lyrmark Sektions chef produktionsstöd
Fackliga företrädare
OFR/S Håkan Antonsson
SACO Pernilla Kjellgren
SEKO Ola Andersson
Samtliga nås via växeln 0589-40 400
SISTA DATUM FÖR ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2051231 Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
