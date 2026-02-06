Informationsarkitekt inom informationsmodellering
2026-02-06
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren informationsmodelleringsexpert som vill leda och samordna informationsmodelleringen i ett större IT-projekt inom offentlig sektor. I rollen analyserar och strukturerar du verksamhetens information för att skapa en gemensam förståelse, förbättra kommunikationen mellan verksamhet och IT och möjliggöra effektiv systemutveckling. Du arbetar nära kravsamordning och utveckling i en agil miljö och omsätter behov till formella informationsmodeller, främst med UML.
ArbetsuppgifterLeda och samordna informationsmodelleringen inom projektet.
Analysera, identifiera och beskriva verksamhetens information på ett strukturerat sätt.
Definiera informationens innebörd, struktur och relationer samt etablera gemensamma begrepp.
Ta fram och förvalta tydliga och formella informationsmodeller, exempelvis UML-klassdiagram.
Samarbeta tätt med verksamhetsrepresentanter, kravsamordnare, lösningsarkitekter och utvecklare.
Stödja utvecklingsteamet i frågor kring informationsmodeller och informationsrelaterade beslut.
Arbeta iterativt och uppdatera modeller utifrån förändrade krav och behov.
Identifiera, utvärdera och föreslå förbättringar av informationsflöden och arbetssätt.
Presentera och förklara informationsmodeller för både verksamhet och tekniska team.
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet av informationsmodellering i komplexa IT-projekt i nära samverkan med verksamheten.
God kunskap om informationsarkitektur och informationsmodellering som disciplin.
Erfarenhet av etablerade modelleringstekniker/notationer, exempelvis UML (klassdiagram) eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmiljöer.
God förståelse för agila principer och arbetssätt, exempelvis Scrum eller Kanban.
Förmåga att arbeta iterativt och anpassa informationsmodeller utifrån förändrade krav.
Erfarenhet av modelleringsverktyg, exempelvis SPARX Enterprise Architect eller motsvarande.
Dokumenterad förmåga att samarbeta med verksamhet, kravsamordnare, lösningsarkitekter och utvecklare.
Kunskap om systemutvecklingsprocessens olika steg i en agil utvecklingsmiljö.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Förmåga att presentera och förklara informationsmodeller för olika målgrupper.
God förståelse för hur informationskrav påverkar systemarkitektur, integrationer och tekniska lösningar.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av projekt med flera parallella utvecklingsspår.
Erfarenhet av att säkerställa samband och spårbarhet mellan verksamhetsbegrepp, krav, informationsmodeller och teknisk realisering.
Erfarenhet av att stötta kravsamordnare och utvecklare i frågor som rör informationsobjekt och gränssnitt.
Förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter i informationsflöden och arbetssätt.
Erfarenhet av att dokumentera, förvalta och vidareutveckla informationsmodeller över tid i långsiktiga utvecklingsinitiativ.Så ansöker du
