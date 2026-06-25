Industrilackerare
Wikan Personal AB / Lackerarjobb / Malmö Visa alla lackerarjobb i Malmö
2026-06-25
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Vi söker en industrilackerare till en av våra kunder i MalmöPubliceringsdatum2026-06-25Om företagetArbetsuppgifter
Du kommer arbeta med sprutmålning och ytbehandling av diverse stålkonstruktioner.
• Högtrycksmålning.
• Maskering och tilläggsmålning.
• Avsyning av målade produkter.
• Pulverlackering.
• Vid behov hjälper man även till på entreprenadsidan och gör arbeten ute hos kund.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av sprutlackering eller industriell målning/ytbehandling med högtryck.
• Är van vid att arbeta både självständigt och i grupp.
• Är flexibel och inte rädd för att ta i samt är van att jobba i ett högt tempo då.
• Har erfarenhet av samt trivs med eget ansvar för sina arbetsuppgifter.
Meriterande:
• Erfarenhet av blästring.
• B-körkort.
• Truck och traverskort.
Information och kontakt
Större delen av arbetet kommer att utföras i kundens lokaler i Malmö. Det kan även bli arbete på fältet vid behov.
Arbetet är förlagt på dagtid/heltid.
Anställningen startar som en visstid som är tänkt att övergå i en tillsvidaretjänst
Tillträde snarast så ansök nu!
Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta Johan Persson på 046 540 85 93
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
Requirements and Experience
About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Skiffervägen 102 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Johan Persson 046-5408593 Jobbnummer
9979397