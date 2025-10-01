Industriarbetare
2025-10-01
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Örkelljunga
Vi söker nu en duktig medarbetare till mycket väl etablerat företag i Värnamo Regionen.
Vi söker en person som är driven och framåtriktad.
Tjänsten innefattar arbete med kapning/sågning av detaljer. Viktigt att ha en bra kompetens gällande mätning samt övrig kringkompetens i en tillverkade industri.
Truckkort är ett krav.
Tjänsten är dagtid
Detta är en hyrrekrytering som kan möjliggöra tillsvidareanställning direkt till uppdragsgivare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SweKraft Bemanning AB
(org.nr 559189-8167)
Mustagatan 6 (visa karta
)
331 33 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9536282