Industriarbetare

Flexibel Personal Höglandet AB / Processoperatörsjobb / Eksjö
2025-08-13


Visa alla processoperatörsjobb i Eksjö, Nässjö, Ydre, Vetlanda, Kinda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Flexibel Personal Höglandet AB i Eksjö, Nässjö, Jönköping, Vimmerby, Hultsfred eller i hela Sverige

Flexibel Personal söker nu en industriarbetare till Eksjö
Vår kund söker dig som är noggrann, tålmodig, fingerfärdig och har god fysik.
Arbetet innebär flera otympliga monotona lyft vissa hjälpmedel finns
Arbetsuppgifter avsyning av gjutgods, blästra, hänga upp/ ta ner detaljer från line
Företaget ligger lokalt i Eksjö så körkort behövs inte.
Tjänsten är dagtid kl.7-16
Vi önskar att du har erfarenhet från metallindustrin sedan tidigare
För att passa in i gruppen bör du inte vara för social och extrovert
Varmt Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flexibel Personal Höglandet AB (org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta)
575 36  EKSJÖ

Jobbnummer
9457646

Prenumerera på jobb från Flexibel Personal Höglandet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Flexibel Personal Höglandet AB: