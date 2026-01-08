Industriarbetare
Flexibel Personal söker nu en industriarbetare till Eksjö
Vår kund söker dig som är noggrann, tålmodig, tekniskt intresserad och har god fysik.
Arbetet innebär flera otympliga monotona lyft vissa hjälpmedel finns.
Tjänsten är 2 skift
B kort och bil är skallkrav
Svenska i tal o skrift
Vi önskar att du har erfarenhet från metallindustrin sedan tidigare
För att passa in i gruppen bör du kunna ta för dig och samarbeta
