Incidentutredare Till Polisens Cert
2026-03-09
Vi söker nu nya kollegor med gedigen kompetens kring IT-säkerhet och god erfarenhet av kvalificerade tekniska utredningar!
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Som anställd på Polisens IT-avdelning är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden. Vi bidrar till Polisorganisationens förmåga att kontinuerligt och på ett rättssäkert sätt tillgodose hela Polismyndigheten och dess drygt 40 000 medarbetares behov av produkter och tjänster inom IT, vilket är till nytta för användarna och medborgarna. Vårt fokus är att generera verksamhetsnytta - med hög utvecklingstakt och modern teknik utifrån agila principer och förhållningssätt.
IT-säkerhetssektionen på Polisen innefattar bland annat defensiva och offensiva förmågor såsom, incidentutredning, threat hunting, penetrationstestning och sårbarhetshantering. Det finns även stödfunktioner för IAM, informationssäkerhet, projektstöd som alla jobbar nära tillsammans.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som incidentutredare kommer du att vara en del av Polisens CERT-verksamhet. CERT-verksamheten består av ett flertal personer som har många års erfarenhet som penetrationstestare och IT-säkerhetsexperter. Teamet arbetar i huvudsak med att identifiera och utvärdera sårbarheter inom Polisens IT-miljö.
Att arbeta som incidentutredare hos Polisen ställer stora krav på bred kompetens och det ges även goda förutsättningar till kompetensutveckling inom enheten.
Jobbet innebär att du kommer arbeta nära verksamheten och förutom rent tekniska kvalifikationer är det också viktigt att kunna omsätta kunskapen till för situationen relevanta rekommendationer, samt vara ett stöd vid förändringar av IT-miljön.
Du kommer även jobba med att följa upp att Polisens produkter och komponenter har rätt skyddsmekanismer i förhållande till skyddsvärde och säkerhetsrisker. I rollen ingår också att biträda den operativa verksamheten i komplexa cyberbrottsutredningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT-området, gärna med inriktning mot IT-säkerhet. Alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Mycket god kompetens och relevant arbetslivserfarenhet (i närtid) av att genomföra IT-säkerhetsgranskningar och tekniska utredningar i en komplex IT-miljö
Mycket god kompetens kring IT-infrastruktur, framförallt med fokus på Windows, Linux och nätverksinfrastruktur
Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Något eller några av nedanstående områden är i övrigt meriterande:
Mycket god kompetens inom IT-forensik
Mycket god kompetens kring storskalig drift och/eller utveckling i en komplex IT-miljö
Erfarenhet av att delta i red och blue team övningar
Erfarenhet av arbete med IT-säkerhetsgranskning Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har en god analytisk förmåga samt förmåga att strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt. Vidare ser vi att du har bred teknisk kompetens, och stort intresse för IT & IT-säkerhet. Du behöver även ha en god samarbetsförmåga, och din sociala förmåga samt servicekänsla kommer att värderas högt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningen
• Tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning
• Placering i Stockholm/Kungsholmen
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Dagtid / flextid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Funktion: IT-säkerhetspecialist Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 26/3 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A144.102/2026 i mailets ärendemening.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
1. Har du eftergymnasial utbildning inom IT-området, med inriktning mot IT-säkerhet eller motsvarande erfarenhet som du bedömer likvärdig?
JA/NEJ. Om ja, beskriv kortfattat din utbildning eller erfarenhet.
2. Har du mycket god kompetens och arbetslivserfarenhet av att (i närtid) genomföra IT-säkerhetsgranskningar och tekniska utredningar i en komplex IT-miljö?
JA/NEJ. Om ja beskriv kortfattat.
3. Har du mycket god kompetens kring IT-infrastruktur, framförallt med fokus på Windows, Linux och nätverksinfrastruktur?
JA/NEJ. Om ja beskriv kortfattat.
4. Har du mycket goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift?
JA/NEJ
5. Är du svensk medborgare?
JA/ NEJ
6. Har du mycket god kompetens inom IT-forensik?
JA/NEJ. Om ja beskriv kortfattat.
7. Har du mycket mycket god kompetens kring storskalig drift och/eller utveckling i en komplex IT-miljö? JA/NEJ. Om ja beskriv kortfattat.
8. Har du erfarenhet av att delta i red och blue team övningar? JA/NEJ. Om ja beskriv kortfattat.
9. Har du erfarenhet av arbete med IT-säkerhetsgranskningar? JA/NEJ. Om ja beskriv kortfattat.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
För fullständig annons och information kring hur du ansöker, vänligen besök www.polisen.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Polhemsgatan 30 (visa karta
)
102 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9786090