IKT-coach till projekt XpeRience
Halmstads Kommun / Pedagogjobb / Halmstad Visa alla pedagogjobb i Halmstad
2025-12-22
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Vuxenutbildningen erbjuder kurser och utbildningar på olika sätt utifrån individens behov. I Vuxenutbildningen ingår bland annat gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och lärcentrumverksamhet.
Projektet XpeRience tillhör vuxenutbildningen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och drivs inom ramen för förvaltningens inriktning på kompetensförsörjning.
I projektgruppen kommer du arbeta med tre heltidsanställda projektledare, en administratör och en IKT-coach. Dessutom består projektgruppen av flertalet kollegor från våra samarbetspartners, deras tjänstgöringsgrad i projektet varierar från 10-50%.
XpeRience syfte är att ta fram VR-baserade övningar som stöd för kompetensförsörjning, med fokus på förflyttning, bemötande och språk. Genom att utveckla och testa digitala lösningar vill projektet bidra till nya sätt att stärka yrkeskompetens och skapa förståelse för hur teknik kan användas i utbildning och arbetsliv.
Projektet är medfinansierat av Europeiska socialfonden och bedrivs i nära samarbete med Laholms kommun, Varbergs kommun, Region Halland och High Five. Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som IKT-coach kommer du att ha en viktig roll i att stödja och leda det gemensamma lärandet när projektet introduceras och utvecklas. Du blir en nyckelperson i att hjälpa både medarbetare och samarbetspartners att förstå, använda och känna sig trygga med de nya arbetssätten som projektet för med sig.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att fånga upp vilka behov som finns, så att kompetensutvecklingen sker i rätt takt och på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet.
En viktig del av uppdraget är att planera och genomföra workshops, utbildningar och introduktioner, både inom organisationen och i mötet med framtida deltagare och samarbetspartners. I dessa sammanhang hjälper du till att skapa nyfikenhet, trygghet och förståelse för projektets arbetssätt, VR-tekniken och de möjligheter den skapar för lärande och utveckling.
Genom att förena digital kompetens med pedagogiskt ledarskap bidrar du till att bygga en kultur där nya verktyg och arbetssätt blir en naturlig del av det livslånga lärandet och framtidens kompetensförsörjning. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs en relevant eftergymnasial utbildning inom Pedagogik, IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.
Vi söker en person som har förmågan att samarbeta väl med andra och som kan stötta kollegor och användare på ett pedagogiskt sätt. Rollen kräver att du kan kommunicera tydligt, hålla presentationer och bidra till ett lärande genom stöd och vägledning i användningen av digitala lösningar.
Vi söker dig som är nyfiken och har en lösningsorienterad inställning, är kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra. Du bör även tycka om att arbeta med varierande arbetsuppgifter och kunna anpassa dig till olika situationer.
Meriterande är erfarenhet av arbete med Metas produkter och VR-headset (t.ex. Quest-serien), samt erfarenhet av att ha arbetat i projektform inom digitalisering eller kompetensutveckling.
Övrig information
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 10-14 månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
