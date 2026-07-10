Idrottsplatsvaktsmästare
Sävsjö Kommun / Fastighetsskötarjobb / Sävsjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Sävsjö
2026-07-10
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Sävebo AB är Sävsjö kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Vi förvaltar 499 bostadslägenheter i kommunens fyra tätorter: Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. Utöver detta ansvarar vi för cirka 14 000 kvm kommersiella lokaler.
Vi sköter även fastighetsförvaltningen för AB Sävsjö Industribyggnader och Sävsjö kommun, vilket innebär att vi hanterar ytterligare cirka 130 000 kvm. På Sävebo AB arbetar närmare 30 medarbetare, och vårt kontor är centralt beläget i Sävsjö.
Inom kommunen pågår en förändringsprocess vad gäller Kultur och Fritids fastigheter. Därför utlyses denna tjänst av Sävebo och tjänsten kan komma att innefatta arbeta inom hela Sävebos verksamhetsområde.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som idrottsplatsvaktmästare har du ett idrottsintresse, du tycker om att möta människor samt att hantera olika sorters fordon som gräsklippare och ismaskin. Du är ansvarsfull och håller ordning på våra anläggningar, såväl inomhus som utomhus och i naturen.
Under sommartid jobbar du dagtid i ett team, under vintertid jobbar du skift.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet ifrån jobb som idrottsplatsvaktmästare ses som meriterande.
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines.
Du är trygg i både vana och ovana händelser du blir involverad i. Du är lösningsorienterad och självgående samtidigt som du jobbar bra i team.
Du är positiv och ser möjligheter för att lösa olika utmaningar i arbetet och sätter stolthet i väl utfört arbete.
Du är en social person som hanterar svenska väl i tal och skrift.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2027-04-30, som eventuellt kan komma att övergå i en fast anställning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Schema. Under sommartid jobbar du dagtid i ett team, under vintertid jobbar du skift
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Östra Järnvägsgatan 14C (visa karta
)
576 31 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävebo Kontakt
VD Sävebo
Urban Blücher urban.blucher@savsjo.se +4638215242 Jobbnummer
9998939