Idrottsplatsvaktmästare

Nu söker vi dig som vill arbeta inom Habo kommun som idrotsplatsvaktmästare på våra anläggningar inomhus och utomhus.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens fritidsanläggningar såsom idrottsanläggningar, motionsspår, vandringsleder och badplatser. Vi är en liten förvaltning som arbetar med stort engagemang och hjärta för verksamheten.
Tjänsten är placerad inom enheten kultur- och fritidsservice på Kultur- och fritidsförvaltningen.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
I tjänsten som vaktmästare deltar du i arbete med drift- och underhåll av kommunens idrotts-, frilufts- och fritidsanläggningar såväl inom- som utomhus. I arbetet ingår schemalagd beredskapstjänst var 4:de vecka med viss kvälls- och helgtjänstgöring under året då verksamhet bedrivs i sporthallarna.
Kvälls- och helgtjänstgöring inträffar även vid andra tillfällen under året, ex. vid större arrangemang anordnade av Habo kommun, snöröjning och spolning av isbanan.
I ditt uppdrag arbetar du i verksamheten tillsammans med kollegor och en arbetsledare.
Arbetet utgår från våra kunder och invånares behov och du levererar hög service med besökaren i fokus. Ditt arbete kännetecknas av Engagemang, Närhet och Ansvar - Habo kommuns gemensamma värdegrund.
Kommuninvånarna är alltid i fokus i vårt arbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbete och arbete med maskiner, fordon och motorredskap är meriterande,
Vi är en liten förvaltning med stort ansvarsområde och du förväntas rycka in och arbeta där det behövs och anpassa dig till nya situationer och riktlinjer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav, gärna med utökad behörighet B96 eller .
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
Habo kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Bitr. kultur- och fritidschef
Anders Ströberg anders.stroberg@habokommun.se 0364428116 Jobbnummer
