Idas Brygga I Karlsborg Söker Serveringspersonal - Väner Bolagen Holding AB - Servitörsjobb i Karlsborg

Prenumerera på nya jobb hos Väner Bolagen Holding AB

Väner Bolagen Holding AB / Servitörsjobb / Karlsborg2021-04-06Med över 50 säsongare, flertalet serveringar, hotellrum och evenemangsområden precis intill Vättern och Göta kanal är Idas Brygga en ledande aktör på mat och underhållning längs Göta kanal. Hit flockas turister från hela Sverige och tillsammans med karlsborgsborna har vi en sommarsäsong med fullsatta sittningar och högt tempo.Hjärtat av Idas Brygga är a la carte restaurangen där våra kockar serverar högkvalitativ mat med lokala smaker som vävs samman med det klassiska svenska köket.Nu söker vi servitriser och servitörer som juni till och med augusti kan arbeta i vårt serveringsteam på Idas brygga.Vi letar efter dig som har god erfarenhet av servering under a la carte och som inte klara av att stå still. Här är det fart och fläkt under dygnets alla timmar och vi är inte rädda för att arbeta långa och många timmar. Vi ser det som en självklarhet att du klarar av att hantera en egen station och lösa det vanligaste problemen som kan uppstå under en servering. Att vara påläst på menyn och göra det lilla extra sker naturligt och dina gäster lämnar alltid med ett leende.Vi har höga ambition och vill att du delar våra högt satta mål. Varmt välkommen med din ansökan.ArbetsplatsenIdas Brygga grundades 1997 och konceptet är byggt på en 100år gammal berättelse om Ida som namngav platsen en gång i tiden. Idas Brygga består idag av restauranger, hotell och eventverksamhet med ett fantastiskt läge precis intill Göta Kanal. På hotellet kan man njuta av solnedgången över Bottensjön och på restaurangen, som ligger i ett gammalt kanalmagasin, ser man båtarna som reser längs kanalen. Idas drivs idag av Vänerbolagen som är en koncern som driver med event-, restaurang, konferens och hotellverksamhet i Mariestad, Karlsborg och Lidköping.Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal.PersonalbostadVi erbjuder personalboende i form av vandrarhem med eget rum. I vandrarhemmet finns utöver det egna rummet även toaletter, duschar, kök och sällskapsrum. Från vandrarhemmet till arbetsplatsen är det 30 minuter med buss eller 20 minuter med bil.KarlsborgMed långa badstränder, goda matupplevelser, avslappnande båtturer, paddling, ridturer, höghöjdsbana och vandring är Karlsborg en sommaridyll. På Karlsborgs fästning väntar spännande äventyr med fartfyllda guidade turer för hela familjen. Välkommen att uppleva sommaren i Karlsborg!Göta kanalGöta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal. De mindre sjöarna man passerar på vägen utgör 103 km av kanalens längd. Idag är Göta kanal ett av Sveriges största besöksmål och lockar varje år över tre miljoner besökare.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Väner Bolagen Holding AB5674509