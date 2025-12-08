IAM-specialist
Statens Fastighetsverk / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Fastighetsverk i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar inte bara fastigheter, vi hanterar också stora mängder information som involverar både statliga aktörer, externa entreprenörer och interna funktioner.
Nu står vi inför en större modernisering av vår hantering av information och digital säkerhet. Därför inför vi en IAM-plattform som omfattar Identity Governance & Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM) och Access Management (AM). Vi söker dig som vill ha en central och långsiktig roll i förändringen - från att delta i utformning och implementering av plattformen till att ansvara för förvaltning, optimering och vidareutveckling när lösningen är etablerad. Välkommen!
Din roll
Som IAM-specialist ansvarar du för att designa och utveckla vår plattform för identitet- och åtkomsthantering. Du samarbetar med kollegor både utanför och inom IT-staben och är en central del av vår säkerhets- och arkitekturfunktion. Du bidrar till att säkerställa att rätt person har rätt åtkomst vid rätt tid, till rätt system. Du arbetar med både strategiska och tekniska frågor, från målarkitektur och kravställning till implementering och förvaltning samt samverkan med externa leverantörer och andra myndigheter.
Rollen är placerad vid enheten säkerhetsklassade IT-miljöer som har ett specifikt och viktigt uppdrag på myndigheten. Tillsammans med andra specialister, på och utanför enheten, verkar du för att etablera, förvalta och utveckla IT-miljöer med höga krav på säkerhet. IAM-området är ett särskilt prioriterat område under kommande år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Delta aktivt i arbetet med att etablera vår nya IAM-plattform (IGA, PAM och AM).
• Implementera och konfigurera funktioner inom exempelvis livscykelhantering, behörighetsstyrning, rollhantering, federation och autentisering.
• Bidra i integrationsarbete mellan IAM-plattformen och verksamhetens övriga system.
• Ansvara för plattformens löpande förvaltning: incidenthantering, felsökning, uppgraderingar och förbättringar.
• Delta i arbetet med att säkerställa att processen för identitets- och behörighetshantering följer gällande regelverk och säkerhetskrav.
• Vara teknisk expert och rådgivare gentemot verksamhet, IT-arkitekter och säkerhetsfunktion.
• Aktivt utveckla och förbättra IAM-området över tid och värna om en hög grad av återanvändbarhet och hållbar arkitektur inom området.Publiceringsdatum2025-12-08Profil
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller kunskaper från arbetslivet som vi bedömer likvärdiga. Du har också aktuell och gedigen erfarenhet av:
• Att arbeta tekniskt och processinriktat med IAM-arbete
• Att arbeta med IAM-verktyg inom IGA-, PAM- eller AM-lösningar (t.ex. SailPoint, Saviynt, Microsoft Entra, CyberArk, Okta eller liknande)
• Strukturerad livscykelhantering av identiteter och behörigheter
• Att integrera IGA- och PAM-lösningar med Active Directory, Azure AD/Entra ID eller HR-system
• Att arbeta med både On-premise och hybridlösningar
• Att leda arbete och driva frågor från verksamhetens behov till teknisk lösning
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är:
• Kunskap om standardprotokoll som SAML, OAuth, OpenID Connect, SCIM och LDAP
• God förståelse för tillitsramverk inom identitets- och behörighetshantering (t.ex. Inom Sverige/EU)
• Kunskap om aktuella och gällande produktspecifika certifieringar alternativt CISSP, CISM
• Erfarenhet av att arbeta med IAM i offentlig sektorDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du en person som tycker om att samarbeta i team mot gemensamma mål på ett prestigelöst sätt. Du är analytisk och kan se logik och samband i komplex information eller miljö och har förmåga att lösa problem. Du planerar och organiserar ditt arbete självständigt och är van att prioritera och hålla deadlines. Du är en person som skapar förutsättningar för genomförbarhet och innovation genom vägledning, inspiration och samarbete.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Lindelöf på tfn 010-478 73 82.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning. Du anställs som IT-specialist.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns viss möjlighet att arbeta på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), http://www.statensfastighetsverk.se/ Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
9632384