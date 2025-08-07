IAM Specialist till Supportcenter IT
2025-08-07
Region Sörmland IT (RSIT), Eskilstuna eller NyköpingPubliceringsdatum2025-08-07Om företaget
Region Sörmland IT består av cirka 150 medarbetare placerade i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Vi är huvudleverantör av IT-tjänster inom Region Sörmland och levererar kompletta IT-lösningar för att stödja verksamheten med support, systemutveckling, arkitektur, projektledning, förvaltningsstyrning, test, drift, infrastruktur, telefoni, etc.
Uppdraget för kompetenscenter Identitet och behörighet (IAM) är att bistå Region Sörmlands verksamheter med centrala tjänster inom identitet- och behörighetshantering. Vi ska också medverka till att utveckla hanteringen runt digitala identiteter och behörigheter. Vårt uppdrag är att öka andel system och tjänster inom Region Sörmland som ansluter till våra centrala tjänster för identitet- och behörighetshantering. Nu söker vi en kollega till vårt team som vill vara med på vår resa mot framtiden för att skapa bästa förutsättningar till våra kollegor i Region Sörmland.Arbetsuppgifter
Du kommer att vara del i ett team som har flera arbetsområden. Området spänner över flera leveransområden som kräver koordinering, samverkan och initiativförmåga för att ta projekt i mål.
Arbetsuppgifterna kommer bestå av både enklare uppgifter men även sådant som kräver djupare kompetens där du är experten. Din uppgift är att tekniskt och operationellt bistå system- och tjänsteägare inom regionen med anslutning av system till våra centrala tjänster för identifiering och behörigheter. Du förväntas vara operativ, genomföra konfigurationer och skriptningar av data. Du kommer att hantera webservice och olika metoder för integration och inhämtning av information till IDP. En stor del kommer att vara integration från grunddata (LDAP katalog) till konsumerande system av personinformation och organisationsinformation.
Som del i teamet ska du vara med och utveckla vårt kompetenscenter för vår centrala tjänst för identiteter och behörigheter och medverka i förbättrings-, utvecklings och projektarbete, som initierats både i teamet och ute i regionens verksamheter.
Som IAM specialist har du arkitektuella principer och en beslutad strategi att förhålla dig till. Det är också bra om du känner till Inera och deras arkitekturstrategi och inte minst HSA.
Tjänsterna består idag av en IDP (Phenix ID), AD, MIM, portal för hantering av behörighetstilldelning och en grunddatafunktion för person och organisationsinformation.
Din kompetens
• Webservice och vana att konfiguera de vanligaste metoderna
• SAML och Open ID Connect
• Erfarenhet av att konfigurera i tredje parts system inom IAM området
• Stor erfarenhet av skriptning
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med datakvalitet
• X500 DB (katalog)
• LDAP/SLDAP
• Soap UI
• Power Shell script
• Active Directory (administrerar, kunna skripta förändringar)
• Azure AD/Entra
• Arbetat inom identitets- och behörighetshantering (IAM).
Meriterande
• Kunskap om Customizable Directory Administrator - CDA, vårt administrationsverktyg för vår centrala grunddatakatalog (ekS), som vår behörighetsportal är en del av.
• Förståelse och kunskap om HSA-katalog och Ineras tjänster.
• Kunskap om MIM och praktiskt arbete med MIM.
• Kunskap om Ineras arkitektur.
För att passa i rollen ser vi att du som person har/är:
• Självgående, ha ett eget driv och initiativförmåga i stort och smått.
• Förmåga att se till helheten och arbeta med detaljerna.
• Social och tycka om att arbeta i team.
• Nyfiken och vilja att arbeta med förbättringsarbete strukturerat.
• Prestigelös och beredd att rycka in där det behövs, högt och lågt.
• Intresse och bred kunskap inom IAM-området.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Information om tjänsten lämnas av
Teamledare supportcenter Pernilla Hult, 076-139 08 40, pernilla.hult@regionsormland.se
Verksamhetschef supportcenter Urban Wimmergren, 076-696 73 26, urban.wimmergren@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland IT!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-08-24.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
