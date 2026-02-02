Hyvleriarbetare
Som Hyvleri arbetare hos oss har du varierande arbetsuppgifter som bland annat innefattar ansvar över hyvel, klyv. Vi söker dig med arbetslivserfarenhet och social kompetens. Du är positiv, noggrann, flexibel, stresstålig och ansvarsfull och som förstår att våra kunder kommer i första hand. Erfarenhet av traktorkörning och produktion är meriterande. Tjänsten innefattar produktion, städning samt mekaniskt underhåll av anläggningen. Du som sökt tjänster tidigare får gärna söka igen så vi vet att ditt intresse fortfarande finns kvar. Tjänsten är heltid och börjar med provanställning.
Skicka in en enkel presentation eller frågor om tjänsten till mattias@nylandstra.se
. Rekrytering kan ske löpande även innan sista dag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
