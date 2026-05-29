Huvudprojektledare
Nobeli Business Support Aktiebolag / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-05-29
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobeli Business Support Aktiebolag i Karlskoga
Nobeli söker en Huvudprojektledare!
Vill Du vara med och forma framtidens säkerhetslösningar?
Nobeli är inne i en spännande tillväxtresa och söker nu en huvudprojektledare till projektkontoret - för dig som vill leda kvalificerade tekniska projekt, driva intern verksamhetsutveckling och vara med och skapa hållbara och trygga lösningar för våra kunder.
Ditt uppdrag:
Som huvudprojektledare får du en central roll i vår organisation med ansvar både på strategisk och operativ nivå. Du driver såväl interna som kundrelaterade projekt.
Du stödjer verksamheterna genom att proaktivt bidra med din kompetens i Nobelis verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
Inledningsvis kommer huvuddelen av ditt arbete att vara inom verksamhetsområdet Säkerhet, där du ansvarar för att leda våra säkerhetsinstallationsprojekt.
I rollen ingår bland annat:
Program- och projektledning
Planera, förbereda och leda program och projekt - både internt och gentemot kund
Följa upp och rapportera projektets framdrift till projektägare och styrgrupp
Säkerställa att projekt genomförs enligt uppsatta mål, budget och tidsplan
Leveransstyrning
Ansvara för att leveranser håller hög kvalitet och uppfyller kundens förväntningar
Verksamhetsutveckling
Proaktivt bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt, processer och metoder
Projektkontor
Delta aktivt i projektkontoret
Medverka i utvecklingen av vår projektmodell, arbetssätt och metodik
För att lyckas i rollen söker vi dig som har:
Flerårig och bred erfarenhet av projektledning, både av större och mindre projekt
Erfarenhet av tekniska projekt
Affärsmässighet och erfarenhet av process- och verksamhetsutveckling
Erfarenhet av kundansvar/kundrelationer
Vana att arbeta med etablerade projektmodeller - PPS är ett plus
Meriterande erfarenhet av digitalisering och systemimplementering
Meriterande är även högre utbildning inom IT och/eller systemvetenskap
God IT-kunskap och teknisk förståelse
Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen som Huvudprojektledare är du resultatorienterad och hanterar att anpassa dig till föränderliga projektförhållanden. Du tar stort ansvar i ditt arbete och du har en förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Andra skulle beskriva dig som prestigelös och ödmjuk. Du väljer att se lösningar snarare än problem och du trivs som bäst i en roll med många olika kontaktytor, såväl internt med kollegor som externt med kunder, leverantörer och samarbetspartner.
Framför allt motiveras du av att bidra med din erfarenhet och skapa värde - för kunden, kollegorna och Nobeli som helhet.
En del av Nobeli
Nobeli är ett bolag med rötter i försvarsindustrin och ägs av BAE Systems Bofors och Saab Dynamics. Bolaget erbjuder tjänster inom bland annat lön, dokumenthantering och andra verksamhetsstöd till både ägarbolagen och externa kunder.
Här kombineras stabiliteten från en etablerad industristruktur med en tydlig ambition att utvecklas och växa.
Nobeli erbjuder
Nobeli kombinerar det bästa av två världar - den familjära känslan i det mindre bolaget och fördelarna med starka, stabila ägare. Nobeli satsar långsiktigt för att möta framtidens behov, såväl utifrån ett kundperspektiv som ett hållbart medarbetarskap. Medarbetarna beskriver ofta Nobeli som en arbetsplats med stark gemenskap, engagerade kollegor och en miljö där det är lätt att trivas och växa.
Hos oss på Nobeli får du arbeta i en miljö där din kompetens tas tillvara och där det finns utrymme att bidra, växa och förbättra tillsammans med andra.
Hos Nobeli erbjuds även flera attraktiva förmåner, bland annat friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvårdstimme samt goda pensionslösningar och möjlighet till löneväxling.
Trygghet och säkerhet i fokus
Nobeli levererar tjänster inom och nära svensk försvarsindustri och andra verksamheter med höga säkerhetskrav. Därför genomförs en bakgrunds- och säkerhetskontroll för slutkandidater inför anställning. I vissa uppdrag kan även placering i säkerhetsklass och krav på särskilt medborgarskap förekomma. Dessa kontroller görs för att verifiera relevanta uppgifter och säkerställa den höga integritet och trygghet som präglar både våra uppdrag och vår arbetsmiljö.
Nobeli kombinerar det bästa av två världar - den familjära känslan i det mindre bolaget och fördelarna med starka, stabila ägare. Nobeli satsar långsiktigt för att möta framtidens behov, såväl utifrån ett kundperspektiv som ett hållbart medarbetarskap. Medarbetarna beskriver ofta Nobeli som en arbetsplats med stark gemenskap, engagerade kollegor och en miljö där det är lätt att trivas och växa.
Hos oss på Nobeli får du arbeta i en miljö där din kompetens tas tillvara och där det finns utrymme att bidra, växa och förbättra tillsammans med andra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobeli Business Support Aktiebolag
(org.nr 556016-3247)
Hyttåsvägen 10 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobeli Business Support AB Kontakt
IT & utvecklingschef
Christer Ericsson christer.ericsson@nobeli.se 073-0231439 Jobbnummer
9935121