Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Publiceringsdatum2025-09-17
Vi söker en husvikarie till Vegaskolan i Vännäs.
Vegaskolan är en F-6-skola inklusive fritidshem med cirka 500 elever. Vegaskolan är belägen i centrala Vännäs.
Är du en positiv och utvecklingsinriktad person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team. Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet och vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun!Dina arbetsuppgifter
Som husvikarie är ditt uppdrag att vikariera för frånvarande pedagoger i skola och fritidshem och att tillsammans med ditt arbetslag skapa goda undervisningssituationer för eleverna.
I ditt uppdrag ingår att kunna ansvara för och självständigt leda och undervisa en elevgrupp samt att leda grupper tillsammans med andra pedagoger. Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och som har lätt att skapa relationer med barn och
vuxna. Du hanterar uppkomna situationer lugnt och professionellt. Du är ansvarstagande och sätter eleven i fokus.
Du har goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift.
Pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det här intressant? Kul! Då hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
