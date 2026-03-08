Hud- och laserterapeut Sherry Beauty

SnR Consulting AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-03-08


Sherry Beauty är en modern estetisk klinik i Stockholm med fokus på hårtransplantation, ögonbrynstransplantation och skäggtransplantation. Vi erbjuder även injektionsbehandlingar, PRP, hudvård och laserbehandlingar.
Vi söker nu en hud- och laserterapeut som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-03-08

Dina arbetsuppgifter
Utföra laserhårborttagning
Utföra hudbehandlingar
Konsultation och rådgivning till patienter
Ansvara för behandlingsrum och utrustning

Kvalifikationer
Utbildad hud- och/eller laserterapeut
Meriterande om du tidigare har arbetat på skönhetsklinik

Vi erbjuder
Arbete på en modern estetisk klinik i Stockholm
Möjlighet till vidareutveckling inom estetiska behandlingar
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: Info@sherrybeauty.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SnR Consulting AB (org.nr 559497-3793), https://www.sherrybeauty.se/
Torsplan 8 (visa karta)
113 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sherry Beauty

Jobbnummer
9783578

