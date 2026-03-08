Hud- och laserterapeut Sherry Beauty
SnR Consulting AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SnR Consulting AB i Stockholm
Sherry Beauty är en modern estetisk klinik i Stockholm med fokus på hårtransplantation, ögonbrynstransplantation och skäggtransplantation. Vi erbjuder även injektionsbehandlingar, PRP, hudvård och laserbehandlingar.
Vi söker nu en hud- och laserterapeut som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Utföra laserhårborttagning
Utföra hudbehandlingar
Konsultation och rådgivning till patienter
Ansvara för behandlingsrum och utrustningKvalifikationer
Utbildad hud- och/eller laserterapeut
Meriterande om du tidigare har arbetat på skönhetsklinik
Vi erbjuder
Arbete på en modern estetisk klinik i Stockholm
Möjlighet till vidareutveckling inom estetiska behandlingar
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: Info@sherrybeauty.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SnR Consulting AB
(org.nr 559497-3793), https://www.sherrybeauty.se/
Torsplan 8 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Sherry Beauty Jobbnummer
9783578