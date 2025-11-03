Hr-specialist Götebog
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Göteborg
, Mölndal
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Ta chansen att arbeta som Hr-specialist Göteborg, har du erfarenhet av goda kunskaper/expert inom Aons arbetsvärderingssystem BAS? Då har vi det perfekta uppdraget för dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Vår kund i Göteborg har behov av en Hr-specialist med start så snart som möjligt till och med vecka 2 2026. Detta är ett heltidsuppdrag via oss på Bemannia. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
I rollen som Hr-specialist kommer du att arbeta med att se över över befintliga BAS-värderingar i arbetsvärderingssystem efter att en omorganisation som trädde i kraft 1 januari 2025. Uppdraget innebär att rensa inaktuella BAS-värderingar, uppdatera förlegade BAS-värderingar samt göra nya BAS-värderingar utifrån den nya organisationen i arbetsvärderingssystemet. Målet med uppdraget är att säkerställa att förvaltningen har relevanta arbetsvärderingar, en tydlig förståelse för arbetsinnehåll i deras befattningar och en samsyn i organisationen. Resultatet av tillkommande BAS-värderingarna i uppdraget ligger även till grund för arbetet med lönebildning.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter att innefatta följande:
Att ringa in ett nuläge och gå till ett kvalitetssäkrat nyläge inom området för förvaltningen
Att skapa tydlighet kring vilka befattningar förvaltningen har i organisationen
Skapa en objektiv rangordning av befattningarna baserat på faktorer som kompetens, ansvar och arbetsförhållanden inom förvaltningen
Få en tydlig, rättvis och jämställd lönestruktur, underlätta lönekartläggning enligt diskrimineringslagen och ge underlag för bra marknadsanalyser för förvaltningen
Att inom området höja kunskapen och kompetensen bland chefer och medarbetare på förvaltningen för att underlätta dialog kring befattningarnas faktorer samt lönebildning Kvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Kunskaper om HR-system (exempelvis Personec, TimeCare med flera)
HR-specialist som har mycket goda kunskaper/expert inom Aons arbetsvärderingssystem BAS
Goda kunskaper om GBG stads arbetssätt inom området
God kännedom om lagar, förordningar och avtal på området
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 5 november
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna.Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Sanna Perjons sanna.perjons@bemannia.se +46708849600 Jobbnummer
9584664